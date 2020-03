Polaban – M. Hradiště 0:2

A trenéři Nymburka byli hodně rozladění. „S generálkou nemůžu být spokojený. Hlavně mě zklamal přístup některých hráčů. Takže generálka dobrá nebyla,“ byl naštvaný jeden z trenérů nymburského týmu Lukáš Vlk.

Jeho tým inkasoval po jednom gólu v každém poločase. „Hráli jsme na solidním terénu v Hořátvi, poprvé to bylo na trávě. A vlastně celý zápas jsme se s tím srovnávali. Soupeř nás dvakrát překonal po nedohrané situaci před šestnáctkou. Mrzí mě, že kromě asi dvou nebo tří šancí jsme neměli žádné další nebezpečné situace. Navíc jsme působili hodně podrážděně a nervózně. Byli jsme hodně nepřesní a z toho pramenila naše frustrace. Soupeř byl lepší a vyhrál zaslouženě,“ přiznal trenér nymburského Polabanu.

Ten už by měl mít kádr pohromadě. „Ještě chybí doladit příchody Drobného a Zörklera. Ale snad to dopadne. Bude to ale hodně těžké. Bude to spíše o tom připravit se dobře na příští sezonu,“ uvědomuje si kouč Vlk.

Polaban Nymburk - Mn. Hradiště 0:2

Poločas: 0:1. Polaban Nymburk: Plaček – Bartoš, Bohdan, Müller, Herčík – Mejzr, T. Dudla – Novotný, Hobík, Zörkler – M. Dudla, střídali Vosecký, Krušinský Vaníček, Ouředník, Zubák.

Tomáš Kubánek