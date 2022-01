Ten se už na trénování těší. „Pauzu jsem měl dva roky. Především kvůli pracovnímu vytížení. Hodně jsem se věnoval firmě. Ten bych měl mít čas i na fotbal. Už se na to těším, po dvou letech mám zase chuť do trénování,“ uvedl kouč Bohemie.

Řešil i jiné nabídky. Především v prvním roce své přestávky. „To jsem měl asi tři velice zajímavé nabídky. Jenže to by zase dostal přednost profi fotbal a to už pro mě nebylo zajímavé. O nabídce Bohemie jsem se rozhodoval půl roku. Teď si myslím, že tohle je pro mě ideální,“ věří Staněk.

Kádr zatím nedoznal žádných změn. Ty ale ještě mohou přijít. Není ale potřeba nic uspěchat. „Zatím se snad nic nezměnilo. Řešit to budeme až během přípravy. Teď se chci především zaměřit na poznávání hráčů a v případě nutnosti budeme jednat,“ přiznal Staněk. „Mužstvo jsem viděl asi třikrát, takže nějaký obrázek mám. S některými hráči jsem se i sešel. Případné změny tak budeme řešit až během následujících týdnů,“ dodal trenér, který ve Viktorii Žižkov působil se současným trenérem Jindřichem Trpišovským.