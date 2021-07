Poříčany – Motorlet B 4:1

„Pětadvacet minut od nás bylo dobrých, dokud jsme mohli běhat. Pak jsme měli slabší úsek hry, ale mohli jsme přidat i další branky. Soupeři se podařilo snížit. Ve druhém poločase jsme byli lepší my, oni nás ohrozili asi jen dvakrát. Po změně stran jsme navíc přidali dva góly. Byl jsem mile překvapen, že to docela šlo, kluci hráli po dlouhé pauze. A to nám ještě chybělo sedm hráčů,“ vyprávěl po utkání trenér poříčanského mužstva Zdeněk Šmejkal.

Branky Poříčan: Dvořák, Janda, Gajdasz, Kutina. Poločas: 2:1.

SK Poříčany: Polomský (46. Malík) – Kutina, Dvořák, Chlapec, Zolotuchin – Janda, Skořepa, Skuhravý, Stárek, Bím – Gajdasz.