Tuchoraz – Z posledních čtyř utkání I.B třídy třikrát vyhráli za tři body a jednou na penalty. Svoji formu potvrdili fotbalisté Loučeně i v předposledním zápase, kdy zvítězili v Tuchorazi.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník

Tuchoraz – Loučeň 0:4

„Třicet minut to bylo vyrovnané utkání, útoky se střídaly na obě strany. Nás podržel brankář Bednář. Pak se prosadil po rohu Vlasák, to nás uklidnilo a do poločasu jsme přidali další dvě branky,“ vyprávěl po utkání trenér vítězného celku Otakar Ottomanský. „Druhý poločas se dohrával v klidu. Domácí se do ničeho nedostali a my jsme ještě svoji výhru potvrdili čtvrtým zásahem. Bylo to nad očekávání snadné vítězství, kluci podali slušný výkon,“ lebedil si loučeňský kouč.

Branky: 31. Vlasák, 39. Holub, 45. F. Bašus, 80. Krupička. Rozhodčí: Krejsa. ŽK: 3:0. Diváci: 40. Poločas: 0:3. FK Loučeň: Bednář – Špalda, Poulíček, Krupička, J. Bašus (68. Bartoň) – Mareš, Holánek (23. Nehyba), Gregar, Holub – Vlasák, F. Bašus.

(kub)