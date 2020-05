„Kategorie U17 až U19 už trénuje čtrnáct dní,“ uvedl trenér poděbradského dorostu Jan Hovorka. „Nejdříve jsme začali po skupinách osmi až deseti hráčů, ale po postupném uvolňování už trénujeme pohromadě. Tréninky máme dva dny v týdnu, v úterý a ve čtvrtek,“ řekl kouč Hovorka.

V tomto režimu pojedou dorostenci zhruba do 21. června. „V sobotu 23. května zajíždíme na přípravné utkání do Suchdola a když to situace dovolí, tak bychom chtěli do konce června sehrát alespoň tři přípravná utkání,“ plánuje poděbradský kormidelník. „O soupeřích zatím jednáme,“ doplnil.

Po skončení této zkrácené jarní sezony budou mít týmy tři až čtyři týdny pauzu. Pak se pustíme do přípravy na tu nadcházející sezonu. Snad půjde vše, jak má a my se budeme moci připravovat naplno bez jakýchkoliv omezení,“ přeje si Jan Hovorka.