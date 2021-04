Neuspěl jste ve volbě předsedy svazu. Je to pro vás velké zklamání? Čekal jste takový výsledek?

Takový výsledek jsem nečekal. Myslel jsem si, že si nymburský okres přeje změnu, ale ta se příliš nekoná. Věřím ale tomu, že přispěju svým dílem ve výkonném výboru a budu pracovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Tak jak jsem klubům sliboval. Chci posouvat okresní fotbalový svaz dál.

Jak na to? Jak chcete ostatní spolupracovníky a kolegy zaujmout?

Mám nápady. Věřím, že to jsou nápady, které by jenom blázen nechtěl akceptovat.

Takže stále platí, že chcete naplňovat své vize a své představy?

Tahle přesně to je.

Vaším bodem číslo jedna ve výkonném výboru by mělo být z vaší strany co?

Blíží se nám krajské volby. Budu chtít znát kandidáty, a budu zjišťovat u okresních klubů, koho chtějí, abychom na kraji volili. Jestli si tohle ve výkonném výboru prosadím nevím, ale budu se o to snažit. Samozřejmostí by mělo být diskuze o čtyřletém plánu.

Kandidatura na post předsedy vám sebrala spoustu času, úsilí a energie. Nelitujete nyní to, že jste do toho šel?

Nelituji. Byla to velká práce, ale povedlo se mi to, co se podle mě nestalo desetiletí a to je to, že na valnou hromadu přijel stoprocentní počet zástupců klubů. A ti co nemohli přijet, za sebe alespoň poslali náhradu.

A překvapilo vás to?

Vůbec mě to nepřekvapilo. Já jsem před volbou navštívil většinu klubů nebo jsem s nimi minimálně mluvil po telefonu a mluvil jsem snad opravdu s každým. Vysvětloval jsem jim důležitost volby, aby se kluby samy rozhodly a řekly, jestli chtějí změnu nebo ne.

Berete jako pozitivum alespoň to, že jste se konečně dostal napotřetí do výkonného výboru okresního svazu?

Mohl bych brát. Volby nebyly o tom, jestli Koníček nebo Nehasil. Bylo to o tom, jestli chceme změnu nebo ne. Klubům ale asi vše vyhovuje, tak to tak berme. Ale mrzí mě to za kluky, kteří do toho se mnou dali hodně práce, ale nikdo z nich se do výkonného výboru nedostal. Přitom měli čisté úmysly, chtěli pracovat na očistě fotbalu.