Fotbalisté Lysé se konečně dočkali první jarní výhry. Základ výhře položili už na samém začátku zápasu. V 6. minutě se totiž trefil Hovorka. Lysá měla i několik dalších šancí, druhý gól se ji však nepovedlo vstřelit. Ve druhé půli hosté vyrovnali hru a pak měli i navrch. Vyrovnávací branku však ze své převahy nevytěžili. V 73. minutě utekl hostům Zítka, obránce ho zastavil jen za cenu faulu a tak měla Lysá možnost penalty. Jenže tu ani nadvakrát Doležal neproměnil.

V závěru Bezno vrhlo síly do útoku. Utekl jim ale D. Novák, který přihrál Budilovi a ten před prázdnou bránou nezaváhal. „Je to pro nás velice důležitá výhra. Do dalších zápasů nás to povzbudí,“ řekl po zápase kouč Lysé František Hovorka.

Branky: 6. Hovorka, 90. Budil. Rozhodčí: Mikeš. ŽK: 3:4. Diváků: 90. Poločas: 1:0.

Lysá: Matouš – Kapička (71. Gregar), Doležal, Flekaš, L. Novák – Nešpor, Baümelt, Hovorka, Zítka, Jelínek (81. Budil), D. Novák.