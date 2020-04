Online reportáž o koronaviru najdete ZDE

Jan Lebduška, předseda Jíkve

Nezbývá, než toto rozhodnutí akceptovat. Toto rozhodnutí se již delší dobu nabízelo a i když to není příjemné, zdraví všech je na prvním místě. Tato sezona zůstane nedohraná, nikdo nesestoupí ani nepostoupí a Jíkev bude i v příštím ročníku silná. Už nyní se těšíme na férové souboje na hřišti a na své soupeře v okresním přeboru.

Martin Šulc, trenér Kostomlat

Já jsem to bohužel očekával. Přece jenom kvůli opatřením se to dalo očekávat a ročník bude anulovaný. Asi je to to nejspravedlivější, jak se to mohlo vyřešit. Tohle nikdo neovlivní. Myslím, že je to asi nejrozumnější. Hodně lidí bude po sportu hladových a pokud se to nějakým způsobem uvolní a budou třeba letní turnaje, tak to bude nabité. Budeme doufat, že se rozjede příští sezona a na ni už se těšíme.

Václav Sosnovský, trenér Lysé nad Labem

Rozhodně je to správné rozhodnutí. Dohrát už by se to stejně nedalo, složit týmy by bylo hodně složité. Náhodou by se ještě někdo nakazil a musel by být celý tým v karanténě. Takže je to správně, zdraví je přednější. Tím jsem splnil svůj cíl, tím byla záchrana, teď můžu v klidu skončit (smích).

Michal Lovětínský, trenér Slovanu Poděbrady

Pro nás je to nevýhodné, protože jsme měli po podzimu mírný náskok, který jsme si pracně vybudovali na hřišti. V příští sezoně budeme začínat odznovu. Náš kádr by měl zůstat beze změn, navíc budeme mít možná jednu posilu z vyšší soutěže do středu zálohy. Jinak se zatím hráči připravují individuálně a v létě se uvidí.

Tomáš Kubánek, fotbalista Bohemie Poděbrady

Počítal jsem s tím už delší dobu. Není totiž v silách amatérských fotbalistů hrát středa, sobota kvůli pracovníku vytížení. Kdybych na tom měl hledat něco pozitivního, tak je to to, že jsme se zachránili.

Radek Hanuš, trenér Polabanu Nymburk B

Je to škoda, že to nemůžeme dohrát, všichni jsme se na to těšili. Druhá stránka věci je zdraví, a z tohoto pohledu je to v pořádku. Pro Polaban je to navíc dobře, že má více času na stabilizaci stavu.

Pavel Jícha, trenér Ostré

Čekal jsem to Mrzí mě to, protože jsme byli dobře připraveni, poprvé jsme zvládli vstup do sezony a chtěli jsme se posouvat tabulkou nahoru. Máme dobrý kádr, v přípravě se nám vyhýbala zranění. Všichni jsme se na fotbal těšili a všechny nás to hrozně mrzí. Nemůže s tím ale nic dělat, všichni teď řešíme jiné starosti.

Jaromír Bulíř, hrající předseda Pátku

Jako sportovce mě to hrozně mrzí a štve. Už nejsem nejmladší, takže doufám, že to nebude mít vliv na moje pokračování. Je to škoda, ale zdraví musíme upřednostnit, nedá se nic dělat.

Ladislav Bobek, trenér Bohemie Poděbrady

Je to realita a jinak to asi nešlo udělat. Rozhodující pak budou přihlášky do soutěží. Po této době zvláštního nouzového stavu bude možná málokdo vědět, jak na tom budou jeho sponzoři, spousta firem bude v problémech a rozhodně nebudou chtít dávat peníze do fotbalu. Klíčové bude to rozdělení, málo klubů bude vědět, jak budou zajištěny. A nebo budou hrát fotbalisté za párek.