Etická komise FAČR potrestala za ovlivnění utkání Juniorské ligy, FNL a poháru v letech 2012-2013 i další dva borce. Petr Hlaváček byl potrestán disciplinárním trestem zákazu závodní činnosti na jeden rok, Ondřej Bíro (brankář reprezentace malého fotbalu) zákazem činnosti na tři roky. Vše na základě kauzy, kterou původně projednával okresní soud ve Strakonicích a později odvolací soud v Českých Budějovicích.

„Věděl jsem, že trest přijde, vědělo o tom samozřejmě i vedení SK Slaný. Ale sedm let je strašně vysoký trest, to jsem nečekal já a určitě nebudou rádi ani ve Slaném. Kdybych dostal jako ostatní kluci, mohl jsem v půlce zažádat o podmínku a ještě bych třeba u fotbalu vydržel, takhle bohužel nic jiného než konec kariéry nepadá v úvahu,“ mrzí Křečka, jemuž zbude už jen fotbal neregistrovaných.

Podobně jako stejně starému Ondřeji Bírovi, který dodnes svého prohřešku lituje. "Před osmi lety jsem udělal kravinu, které lituji a trest akceptuji. V současné době je mi skoro pětatřicet, takže už to pro mě skoro žádný trest není. Ve velkém fotbale už kopu jen za pivo a za párek, pro radost, takže z legrace můžu říct, že mi to rozhodnutí ulehčilo situaci, protože už mě nebudou každou sobotu bolet kolena a záda. To ovšem myslím jen ve vtipu," zdůraznil Ondřej Bíro.

Hráčů, kteří údajně spolupracovali se sázkařskými mafiemi, stálo před soudem v jižních Čechách více. Už loni všichni dostali pravomocné rozsudky složené z podmíněných trestů a peněžitých pokut. Vůbec nejhůř dopadl už před časem Marián Dirnbach, bývalý hráč Žižkova dostal doma na Slovensku tříletou podmínku a FIFA mu navíc udělila zákaz působení ve fotbale na 25 let!

Právě Dirnbach už soudu vysvětloval, proč posílal více než sto tisíc korun na účet Křečkovy přítelkyně. Podle vyjádření Dirnbacha, publikovaného serverem aktuálně.cz, šlo o peníze pro Křečkova tehdejšího spoluhráče z Vlašimi osloveného jiným kumpánem mafie - Křeček totiž tehdy v utkání HFK Olomouc – Vlašim nehrál kvůli zranění. Dirnbachovu tvrzení však soud ani etická komise zřejmě neuvěřily, navíc Křeček do druhého poločasu nastoupil.

Většinu ostatních obviněných hráčů už Etická komise FAČR netrestala, protože ukončili závodní činnost. Výjimkou je Pavel Jablonský, který se ale nechal přeregistrovat pod křídla Polského fotbalového svazu. Řešit ho bude disciplinárka UEFA.

„Jsem rád, že v tomto ohledu postupujeme (FAČR) zodpovědně a pokračujeme v aktivní spolupráci s našimi zahraničními partnery, kteří se na rozkrývání podobných situací podílejí. Chce se mi věřit, že do budoucna nalezneme třeba i novou společnou platformu pro ještě užší spolupráci s orgány činnými v trestním řízení,“ prohlásil na svazových stránkách generální sekretář asociace Jan Pauly.