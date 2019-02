Poděbrady /FOTOGALERIE/ – V prvním přípravném utkání hostila Bohemia Poděbrady fotbalisty z Mladé Boleslavi. Domácí věděli, že je čeká těžký zápas i s ligovými hráči. Poločas skončil 0:4 ve prospěch boleslavského celku kategorie U21. Ve druhé půli přidali hosté ještě tři góly. Poděbrady se dokázaly prosadit dvakrát hlavou po standardních situacích ve druhém poločase. V dresu hostí se představili třeba Konaté, Pauschek nebo Diviš.

Bohemia – Ml. Boleslav juniorka U21 2:7

„Přijel k nám velmi těžký soupeř posílen o hráče z ligového týmu. Hlavním cílem utkání bylo nabrání kondice. To si myslím, že zápas rozhodně splnil. Výsledek pro nás nebyl zas až tak prioritní,“ zhodnotil první přípravné utkání hráč Bohemie Jan Bobek, který kvůli zranění nenastoupil. „Pro mnoho hráčů to byla zkušenost si zahrát s tak kvalitním soupeřem. Řekl bych, že na hřišti od začátku dominoval soupeř. My jsme hrozili spíše ze standardních situací. Jsme rádi, že se prostřídali všichni hráči, kteří byli na utkání připraveni. Bohužel nás mrzí tržné zranění Křeliny, který musel po zápase na šití do nemocnice,“ vyprávěl po zápase Jan Bobek.

Branky Bohemie: Živnůstka, Billý. Poločas: 0:4.

Bohemia Poděbrady: Málek – Uher, Živnůstka, Hruška, Hněvsa – Stibor, Sirový, Rulc, Šusta – Šendera, Křelina, střídali Billý, Voříšek, Novák, Pikner, Nedorost. (sti)