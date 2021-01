Už to bude rok, co jste z Ostré zamířil do pražské Admiry. Co vás vedlo k odchodu z Ostré?

K odchodu mě vedlo hlavně to, že jsem se chtěl posunout někam dál. V Ostré bylo všechno skvělé, ale když dostanete nabídku z vyšší soutěže, chcete se o ní poprat. Já to vzal jako výzvu nebo spíše jako příležitost a šel jsem o ní bojovat.

V posledním roce se moc zápasů neodehrálo. Ale přesto – jak jste v Admiře spokojený?

V Admiře jsem rozhodně spokojený. Vedení i parta jsou výborné a určitě jsou zde vidět i rozdíly mezi divizí a Českou fotbalovou ligou. Máte pravdu v tom, že se moc zápasů neodehrálo. Já jsem odchytal čtyři mistrovská utkání a několik přátelských utkání k tomu. Nicméně je to za jeden rok velmi málo a to nepočítám to, že mám za sebou tři přípravy za jeden rok a teď mě čeká čtvrtá.

Před letní přestávkou se rozhodlo o tom, že Ostrá nebude pokračovat v divizi. Co jste na vzniklou situaci říkal?

Byla to pro mě šokující zpráva a je mi to velice líto, že klub jako je Ostrá skončil zpátky v I.B třídě. Bohužel je to pochopitelné vzhledem k současné situaci.

V Ostré jste strávil několik sezon jako jednička. Jak na toto angažmá vzpomínáte?

Na Ostrou vzpomínám velice kladně. Zažil jsem tam několik skvělých sezon a nasbíral spoustu dobrých přátel. Ostrá je vlastně stále můj mateřský klub, oni mě vychovali a právě tady jsem začínal s fotbalem.

Na začátku vaší kariéry mezi dospělými jste sbíral zkušenosti v Litoli. Co vám toto angažmá dalo?

Angažmá v Litoli bylo každý rok stejné, kdy jsme bojovali o udržení se v soutěži. Ale musím tomuto klubu poděkovat, protože právě zde jsem poprvé nakoukl do dospělého fotbalu. Vedení mi dalo šanci a já jsem se jí snažil splatit co nejlepšími výkony. Za to vděčím panu Boreckému a trenérovi Jarešovi.

V průběhu kariéry jste si také odskočil do Benátek nad Jizerou a do Záp…

Tak v Benátkách nad Jizerou jsem byl pouze chvíli v žácích a dorostu. Mám tam druhé bydliště, takže jsem to šel zkusit. Na angažmá v Zápech nevzpomínám moc dobře, protože jsem v té době maturoval a neměl jsem moc času na trénování. A jelikož jsem byl druhý gólman, tak jsem si nemohl moc dovolit nechodit na tréninky a to vytvářelo někdy dusno v kabině. Neodchytal jsem zde ani jeden zápas v ČFL a chytal jsem za zápské béčko. Nicméně už je to za mnou a i tohle počítám jako nějakou zkušenost.

Na který svůj zápas vzpomínáte nejraději? Máte nějaký takový, který vám nadlouho utkvěl v paměti?

To bude určitě zápas, když jsme doma s Ostrou porazili Zbuzany. Konečný výsledek byl dva nula, ale takhle jsem si v životě nikdy nezachytal. Tento zápas budu mít v paměti navždy. Pak tu byl ještě zápas se Zápy v MOL Cupu, kde jsme se dostali až do prodloužení a poté k penaltovým kopům. Nakonec jsme však podlehli.

Pokud situace dovolí, bude fotbalové jaro hodně náročné. Jak se na to těšíte?

Určitě se na to těším moc. Vím, že nás znovu nečeká lehká příprava, ale všichni už do toho chceme šlápnout a začít makat. Už chci, aby se věci vrátily do normálu, i když to teď bude složité. Podle mého názoru mají venkovní sporty, navíc bez diváků, malý vliv na tuto situaci. Stále věřím, že se soutěž brzy rozběhne a my začneme opět hrát.

Martin Keller

Bydliště: Kostomlaty nad Labem

Narozen: 11. prosince 1996

Studuje: pedagogická fakulta TUL

Znamení: Střelec

Další oblíbené sporty: florbal, volejbal, nohejbal

Oblíbené jídlo: čínská kuchyně

Oblíbené pití: kofola

Oblíbený film: Nedotknutelní

Oblíbená hudba: rap, dnb, house