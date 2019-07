Další zápas Poříčany sehrají 28. července s Újezdem nad lesy. V sobotu 3. srpna se zúčastní poháru v Českém Brodě. A o týden později odehrají premiérové první divizní kolo s Vysokým Mýtem.

I Poříčany se potýkají s odchody hráčů. „Do Slaného odešel střelec Nádeníček. Dále pak Jiří Puk, ten šel do Cerhenic,“ uvedl trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal. „Na druhou stranu nás v nové sezoně posílí Kacafírek, který přišel z Kutné Hory. Pak Seifert z Velimi a Zolotuchin z Meteoru Praha. Ještě domlouváme další přestupy dvou nebo tří hráčů,“ doplnil Šmejkal.



Také Poříčany mají své plány do nové fotbalové sezony. „Chceme hrát atraktivní fotbal pro lidi, aby jich chodilo co nejvíce! Ohledně umístění to budeme mít určitě jako nováček soutěže těžké, takže chceme stabilizovat kádr a udržet se v soutěži. Ještě teď, když C skupina se hodně vyrovnala. Po přesunutí některých týmů z B skupiny do C (Nymburk, Ostrá). Zase na druhou stránku se mi tato skupina velice líbí,“ komentuje Šmejkal. „Čeká nás tam spousta zajímavých utkání pro lidi, jako je Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Nymburk, Ostrá, Benátky, Horky nebo Libiš,“ uvedl poříčanský kormidelník.

Jeho tým sehrál zatím pouze jeden přípravný zápas. „Tuto sobotu s Velimí. Byl to pikantní souboj, protože od nové sezony trénuje ve Nymburk – Krátká letní přestávka skončila, krátká letní příprava je v už plném proudu. Divizní fotbalisté Polabanu Nymburk do ní vstoupili 10. července.elimi můj otec. V něm domácí vyhráli 3:1. Nám chyběli do zápasu čtyři lidé základní sestavy, to se trošku projevilo. Ale i tak měl zápas velmi vysoké tempo,“ popsal trenér.

„Domácí hodně posílili a je to hodně znát. Pokud takto bude Velim hrát v přeboru, nebojím se, že bude hrát vršek soutěže. Nám to ukázalo nedostatky, ale byl jsem spokojený, že jsme dokázali běhat celý zápas,“ dodal Šmejkal.

Markéta Stiborová