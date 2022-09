V létě se rozhodl se svým parťákem Michalem Záhorou, že vymění dres poděbradské Bohemie za ten libický. A ten mu zřejmě sedl. V poslední utkání dal Tomáš Zima čtyři góly. „Už mě to tolik nebavilo. Pomohlo trochu i to, že jsme šli se Záhorou. Především už jsem to ale nechtěl nějak hrotit a chtěl jsem si jít občas jen zahrát. Nemám teď moc času,“ uvedl ke svému přesunu do Libice nad Cidlinou čtyřgólový střelec.

Jeho úkolem jako defenzivního hráče je gólům především zabraňovat. Teď se ocitl tak trochu na opačném pólu. „Za dospělé jsem čtyři góly určitě nikdy nedal. Možná to bylo někdy hodně dávno, asi za žáky,“ uvedl Zima, pravým povoláním obránce. „Teď jsem hrál na hrotu. Byl to takový experiment ze strany trenéra,“ usmál se devatenáctiletý fotbalista, který byl považován za velký talent poděbradské kopané.

V mládí si také vyzkoušel dres Mladé Boleslavi. „Hrál jsem tam od žáků po dorost. Jako mladší dorostenec jsem se vrátil do Poděbrad,“ řekl odchovanec Bohemie. „Vzpomínám na to pozitivně. Ale byla tam velká konkurence a navíc to bylo hodně náročné na dojíždění,“ přidal student hotelové školy v lázeňském městě, který si v létě jako brigádník vyzkoušel práci v kuchyni. „Bavilo mě to,“ hlesl libický fotbalista.

Libice vedla v utkání ve Všechlapech v poločase už čtyři nula, nakonec se musela bát o výsledek, vyhrála jen o jediný gól. „Nakonec jsme se strachovali. Navíc jsme hráli v deseti,“ podotkl Zima, který bude muset přispět do hráčské kasy. „Platiti budu muset. A prý to bude drahé. Ale zatím ještě nevím, kolik to bude. Na tom se shodli všichni. A abych to měl ještě dražší, tak mi prý chyběla kapitánská páska,“ culil se autor čtyř gólů při vzpomínce na slova spoluhráčů. „Jinak neříkali nic. Byli ve finále rádi, že jsme vůbec vyhráli,“ dodal Tomáš Zima.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo Adamu Královi z Polabanu Nymburk a Lukáši Vyleťalovi ze Sadské, oba dali pět gólů.