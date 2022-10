Své první fotbalové krůčky dělal ve Struhách, kde si zahrál jen pár utkání. Svoje fotbalové umění se naučil především na Loučeni. Odtud také Tomáš Vlasák před třemi lety do Sadské přišel. „Jsem tady dost spokojený. Našel jsem tady nové kamarády. Chodí nás dost na tréninky, takže to má úroveň. Když se sejdou kluci z béčka a dorostu, je nás třeba dvacet. A to už se dá dělat spousta věcí,“ vypráví střelec tří víkendových tref.

Milovice od něj schytaly hattrick. A kdy dal Vlasák tři góly v jednom zápase? „To už je asi hodně dlouho, musel bych oprášit kroniku,“ smál se jednatřicetiletý fotbalista. „Ale potěšilo mě to. Na začátku mi to tam nepadalo, teď už to snad bude lepší,“ přeje si vytáhlý borec s číslem deset na dresu.

Samozřejmě nemůže uniknout také nějakému tomu placení. „Už něco proběhlo. Musel jsem dát lahvinku. A po tomto rozhovoru to bude asi nanovo. No a také v práci musím něco šoupnout. Vyjde to na dost,“ směje se Vlasák.

Také spoluhráči mu řekli po utkání ke třem gólům své. „Dělali si ze mě srandu. Prý už bylo na čase,“ culí se sadský fotbalista, který pracuje jako stavbyvedoucí. „Měl jsem v minulých zápasech šance, ale nepadalo mi to tam. Měl jsem krizi asi jako Patrik Schick (smích). Teď jsem rád, že jsem konečně nějaké góly dal. Mé neproměněné šance se také odrážely na bodovém zisku,“ uvedl milovník jakéhokoli sportu, který potřebuje neustále pohybem mučit svoje tělo.

V průběhu utkání s Milovicemi měl na kontě dva góly, když rozhodčí zapískal pokutový kop ve prospěch jeho barev. Kdo bude exekutorem? Byla to jasná volba? „No jsem v pořadí určený až jako třetí. Kdo byl ale určený, ten zrovna střídal. Kluci chtěli lahvinku, tak jsem dostal důvěru. A já jsem s tím neměl problém. S kopnutím penalty nemám žádné nervy. Prostě jsem šel a napálil míč od tyče do brány,“ zasmál se Tomáš Vlasák.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo Michalu Susovi ze Sadské. V I.A třídě starších žáků kategorie U15 dal pět gólů.