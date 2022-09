Na góly Tomáše Peterky spoluhráči se sdruženého celku Sány/Opolany tak nějak spoléhají. A on je prostě dokáže dávat. Pět gólů pro něho nemusí být až takový problém. „Povede se mi to tak jednou za sezonu,“ přitakává Peterka. „Proti komu to bylo naposledy, to úplně nevím. Ale čtyři góly jsem dal v minulé sezoně Libici,“ vybavil si devětadvacetiletý fotbalista, který se vyhne i placení do kabiny. „Nic takového u nás nemáme. Kluci jsou teď spíš rádi, že nějaký ten gól dám,“ uvedl odchovanec Sán, kde také bydlí.