Pokud si to správně pamatuji, tak v našich soutěžích to bylo naposledy za rezervu Chrudimi v pardubickém krajském přeboru. Několik čtyřgólových zápasů jsem měl v Rakousku, ale na soupeře už si nevzpomínám.

Musel jste něco zaplatiti do hráčské kasy?

Nikdo mi nic o placení do kasy neříkal, takže věřím tomu, že moje peněženka bude ušetřena.

Co na to říkali spoluhráči?

Spoluhráči byli překvapeni, protože se mi tato sezona moc střelecky nepovedla. Asi se ode mě očekává více. I já sám od sebe očekávám více. Škoda, že jsem takhle střelecky ulítl až v posledním kole. Slíbil jsem, že v nové sezoně v tom budu pokračovat, tak snad tomu tak bude.

Fotbal jste hrál na vysoké úrovni, teď v osmadvaceti letech kopete jen okresní přebor. Není to málo?

Když jsem se vracel z ciziny, tak jsem si řekl, že bych si rád zahrál ještě třetí ligu. To se povedlo, ale na Admiře jsem příliš příležitostí nedostal a hrál jsem převážně divizi za béčko. Nějaké vysoké ambice už nemám. Jsem rád, že nemusím trávit čas čtyřikrát týdně na tréninku a můžu trávit čas s partnerkou a se synem. Vyšší soutěž si rád zahraji, až si ji v Krchlebech vykopeme.

Mužstvo Budiměřice-Šlotava slaví postup, gól dalo dvacet šest hráčů

Hrál jste třeba za Čáslav, Chrudim, Kolín nebo Admiru Praha. Kde se vám líbilo a dařilo nejvíce?

Nejvíce se mi dařilo asi v Čáslavi, ale je to dáno tím, že jsem tam strávil nejvíce času. V poslední sezoně v ČFL jsem byl dokonce nejlepší střelec týmu. Na to vzpomínám rád. Sice jsme sestoupili, ale mě se dařilo a parta byla skvělá. Teď už k Čáslavi žádný vztah nemám. V každém týmu to mělo něco do sebe. Na Chrudim i na Kolín vzpomínám moc rád a oběma týmům fandím.

Zahrál jste si také v Rakousku a Německu. Jak dlouho jste tam byl a jak na tato angažmá vzpomínáte?

V Rakousku jsem hrál dohromady rok a půl. Každý půlrok jsem si vyzkoušel jiný tým a zjistil jsem, že to tam funguje trošku jinak než u nás. Zkušenost to pro mě byla skvělá a zážitků mám dost. V padesáti pěti utkáních jsem vstřelil padesát čtyři branek, takže i v tomhle ohledu jsem byl spokojený. Zahrál jsem si i půl roku v Německu a i tam se mi líbilo. Zvládnu se díky těmto angažmá domluvit německy a za to jsem rád. S dojížděním to bylo náročnější. Nabídky z Rakouska i z Německa stále chodí. Poslední jsem odmítl minulý týden, ale třeba se tam ještě někdy vrátím.

V Přerově jste vyhráli 6:2, čímž jste domácím tak trochu pokazili oslavy stoletého výročí…

Byl to poslední zápas sezony a myslím si, že naše tempo tomu odpovídalo. Řekl bych, že tempo bylo podobné jako u pozdějšího zápasu domácích proti internacionálům Sparty Praha. Pořád nám šlo o čtvrté místo v tabulce a to si myslím, že je pro nováčka okresního přeboru skvělé. Ale mohlo to být ještě lepší. Přerov si oslavy určitě užil i přes porážku s námi. K výročí Přerovu gratuluji a přeji jim hodně štěstí do dalších sezon. Také jim děkuji, že jsme si s nimi mohli po zápase posedět u piva.

VIZITKA

Bydliště: Milovice

Narozen: 30. října 1994

Zaměstnání: voják z povolání

Znamení: Štír

Záliby: přítelkyně Kačka se synem Hugem, tenis a sledování všech sportů v televizi od fotbalu až po šipky

Oblíbené jídlo: šunkofleky

Oblíbené pití: cola a pivo

Oblíbený film: Zápisník jedné lásky

Oblíbená hudba: německý rap

Mezi mládežníky zazářili dva borci. Starší žák týmu Kostomlaty/Stratov Jan Klicpera a mladší žák Mikuláš Bláha z Městce Králové. Oba nasázeli protivníkům po čtyřech gólech.