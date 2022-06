Dát tři góly v jednom utkání, to se zase nestává tak úplně často. Pro Jareše je to zřejmě poprvé mezi dospělými. „Tři góly jsem dal tak maximálně za béčko nebo ještě v dorostu. A nebo si to nepamatuji,“ usmál se semický útočník. „Já doufám, že za to nebudu muset něco platit. Ale asi nějakou flaštičku budu muset dát do placu,“ je si jistý pětadvacetiletý fotbalista.

Ten vypíchl jako nejhezčí svůj třetí gól. „Myslím, že to byl ten poslední. Vybojoval jsem si míč a chytře jsem přehodil gólmana. Byl třetí, hattrickový, takže asi nejlepší,“ culil se Jareš. „Já moc pěkné góly nedávám, spíš takové šmudly,“ práskl na sebe.

Jako hodně mlaďoučký zažil také na vlastní kůži slavné sezony Litole, kdy hráli sršni dokonce několik sezon divizi. „Já jsem ale spíš jen občas střídal. Pak mi tam zlomili nohu a bylo po parádě. Ale jinak na to vzpomínám rád, byla tam super parta, bylo to krásné období. Ale já jsem hrál v Litoli hlavně za dorost,“ přidal Jareš. „Za áčko jsem hrál málo. Byl jsem jako Jarda Kužel – pět sezon, dva góly,“ smál se sympatický autor tří víkendových tref.

V rodině se o ničem jiném než o fotbale skoro nemluvilo. Časté byly debaty především s otcem – trenérem Pavlem. „Řešil se hlavně fotbal. Třeba u oběda jsme se často pohádali. Všichni jsme podle táty hráli špatně. To bylo něco na mamku a babičku, ty byly vždycky nadšené. A všechno se kvůli fotbalu překládalo, vše se podřizovalo fotbalu, oslavy a dovolené šly na řadu až potom,“ přiznal hráč, který se dal také na dráhu trenéra. V Semicích vede starší žáky. „Už trénuji osm let. Je to od mého zranění,“ přidal.

Okresní fanoušci fotbalu pamatují slavné semické roky, kdy hráli zelenobílí třetí ligu a byli třeba farmou Bohemians. To už ale nějaká voda v Labi odtekla. Nyní mají Semice hodně hubené sezony. „Je to hlavně přístupem hráčů. A také není žádný přísun z mládeže. Navíc to u nás hrajeme hlavně s odchovanci, to bude asi tím. A tréninková morálka není taková, fotbal už není pro mnoho kluků priorita,“ dodal Štěpán Jareš.

