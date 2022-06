Kdy dal naposledy tři góly? „Dejte mi chvilku,“ zamyslel se s úsměvem Herzán. „Je to dost dlouho. V Brodě asi ne, asi to bylo naposledy v Ostré. Ale nějakou dobu už to bude,“ usmál se devětadvacetiletý fotbalista.

Nejen jeho tři góly v závěrečném kole, ale i další „položky“ ho vyšly celkem draho. „Jasně že už jsem za to platil. Platil jsem zápisné, nějaké pokuty a teď ty góly. Vyšlo mě to na sedmnáct stovek,“ zlobil se naoko Herzán, který nedokázal vybrat gól, který by potěšil oko diváka. „Ani jeden nebyl moc hezký. Hezčí jsem dal proti Kosoři. Teď to byly góly uvnitř vápna, góly o ničem. Žádný z nich nebyl pěkný, všechny byly povinné,“ uvedl skromně.

Ve své kariéře už toho procestoval více než dost. Kolín, Poděbrady, Český Brod, Ostrá, Polaban Nymburk, Louňovice. Štací více než dost. Už se může považovat za fotbalového cestovatele. „Myslím, že všude jsem měl období, že se mi dařilo. Snad jsem nebyl nikde plonkový. Ale někde mi aklimatizace třeba déle trvala,“ přiznal Herzán. „Snad jsem měl nějaký přínos všude.“

V letošní sezoně sestupuje z krajského přeboru neuvěřitelných devět celků. Urostlý forvard ale věří, že poděbradská Bohemia v soutěži zůstane. „Nevěřím tomu, že půjde všech devět týmů. Přijde mi to jako blbost, tohle je extrémní. Beru to tak, že Poděbrady nesestoupí,“ hlesl devětadvacetiletý borec, který nastřílel za jaro deset gólů. „Asi s tím mohu být spokojený. Za poslední rok, co jsem byl v Českém Brodě a Poděbradech, tak jsem měl asi čtyři svalová zranění. To jsem dřív neměl. A chyběla mi i větší chuť. Byl jsem rád v týmu, kde jsem si mohl zahrát fotbal a nikdo ode mě asi neměl extra očekávání,“ uvedl ke svému angažmá a deseti zásahům v Poděbradech.

Nyní jeho kroky zase zřejmě povedou „o dům dál“. Láká ho Dobrovice, která by měla hrát v příštím ročníku divizi. „Už to asi prasklo, tak s tím můžu ven. Dostal jsem nabídku,“ nezakrýval autor hattricku v posledním utkání sezony. „Půl roku jsem měl na to, abych zjistil, jestli moje tělo vydrží a jestli dokážu fungovat bez zranění. V devětadvaceti letech mám ještě chuť měřit se s lepšími soupeři. Takže bych si divizi rád zahrál,“ dodal Roman Herzán z Poděbrad.

