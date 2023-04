Řádění kanonýra Finka odnesla rezerva Milovic, ta soupeři podlehla 2:7. Šestkrát mířil do černého ostrostřelec Kostelní Lhoty. „Myslím, že šest gólů jsem dal někdy v žácích nebo přípravce,“ culil se Fink. „Pamatuji si, že jsem jednou dal pět branek. To už bylo v dresu Kostelní Lhoty za muže,“ přidal sedmadvacetiletý útočník.

V kabině bude ušetřen placení za svůj výkon, dokonce bude ohodnocen. „Naštěstí platit nebudu, nějaké to pivo dostanu já. Můj hattrick zaplatí trenér,“ smál se Fink.

V prvním poločase nastřílel hattrick za devět minut, ve druhém za třináct. A to je fofr. „Je pravda, že to se zase tak často nestává. Prostě jsem dostal dobré přihrávky. Konečně mi pomohli kluci, pak se to dává samo,“ pochválil i spoluhráče autor šesti gólů v jednom utkání.

OKRES: Souboj o první flek patřil Rožďalovicím. Ty jsou v trháku

Ze hřiště šel v 77. minutě. Gólů mohlo být třeba ještě víc, kdyby nestřídal. „Naštvaný jsem nebyl. Jsem po zranění, navíc s námi byli mladí kluci z dorostu, tak bylo potřeba, aby si také zahráli. Takže žádný problém,“ přidal fotbalista Kostelní Lhoty.

Vždycky patřil mezi nejlepší střelce soutěží, platil za obávaného kanonýra. V letošní sezoně má na kontě devět přesných zásahů. „Spokojenost? Jak se to vezme. Vždycky to může být lepší,“ přiznal.

Jeho bratr Radek stále válí za Sokoleč v krajském přeboru. Roman však svou štaci v Sokolči zabalil dříve. Ale podle svých slov toho nelituje. „Ani ne. I když na druhou stranu je škoda, že jsem si mohl s klukama zahrát takovou soutěž. Ale nelituji, udělal jsem správné rozhodnutí, dodal Roman Fink, který hrál také třeba v Kolíně, Sadské nebo dokonce v Mladé Boleslavi v mládežnickém věku.

Mezi mládežníky tentokrát nikdo nevyčníval, osm hráčů dalo po dvou gólech.