Jestli mu jde něco velice dobře, pak je to střílení gólů. Na ně měl čich vždycky. „Naposledy jsem dal gólů šest, bylo to před třemi roky proti Lipníku. Jinak se to nestává moc často,“ pokrčil rameny křečkovský kapitán.

Takový gólový nášup ale často stojí hráče nějakou tu korunu. Jak to bude v Křečkově v případě čtyř Homolových zásahů? „Nemyslím si, že bych se tomu vyhnul. Kluci jsou dost ve střehu a navíc je rozlučka za čtrnáct dní, takže to bude pořád dost čerstvé,“ culil se útočník, který má na kontě v letošní sezoně devět tref.

Také spoluhráči byli z jeho čtyř branek nadšení. „Hlavně je to jejich zásluha,“ chválil kolegy z hrací plochy Homola. „Prý už bylo na čase, abych něco trefil. Poslední dobou to tam moc nepadalo, jsem letos trochu kopyto. Tak jsem rád, že jsem se konečně trefil,“ měl radost borec, který si pochutná na čemkoliv smaženém a pečeném.

Během své kanonády dal hattrick za pět minut. A to se nestává tak často. „Všechny góly padly po centrech z pravé strany a nebylo těžké to uklidit do branky. Prostě jsem stál ve správnou dobu na správném místě,“ uvedl skromně skladník a řidič.

Je mu 39 let a má pořád chuť hrát. Co ho na hřiště stále táhne? „Chuť je pořád, i když je to čím dál náročnější. Hlavně časově, většinou jsou to dva zápasy za víkend, tak i kolikrát po zápasech, když si s klukama sedneme ke skleničce. Máme skvělou partu a pokaždé je radost být s těma klukama na hřišti a nebo v hospodě,“ směje se chlapík, který má rád ochucené perlivé nápoje, Tullamore nebo Jameson.

Hrál za Bohemii Poděbrady, Velký Osek nebo Libici nad Cidlinou. „V Bohemii Poděbrady jsem vyrostl, je to srdcovka. A kdyby tenkrát nezrušily B tým, určitě bych nikam neodcházel. A potom se ozvala Libice, která tenkrát postoupila ze třetí třídy do okresu. Pan Jiránek, Radek Holub a trenér Hovorka přišli s lákavou nabídkou, jestli to nechci zkusit u nich. Nakonec jsem tam strávil skvělých osm let. Ať už postupů nebo pádů. Mimochodem se na kluky z Libice těším příští neděli na křečkovském pažitu,“ dodal Miroslav Homola, milovník pohádky S čerty nejsou žerty.

