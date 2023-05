Kdy dal naposledy tři góly v jednom utkání, to musel hodně zalovit v paměti. „Musel bych hodně pátrat v paměti. Ale myslím, že to bylo někdy na začátku minulé sezony, kdy jsme hráli ještě třetí třídu a následně vybojovali historický postup do okresního přeboru,“ uvedl Novotný.

Je si také dobře vědom, toho, že ho bude jeho gólový počin něco stát v kabině cerhenického týmu. „Kazdy hattrick něco stojí. A vzhledem k tomu, že se to nepodaří každý zápas, tak i rád něco do pokladny přispěji,“ usmál se autor tří víkendových branek.

Novotný skóroval do čtvrté minuty dvakrát, svůj třetí gól přidal dvě minuty před koncem, kdy pečetil výhru nad posledním týmem soutěže. Vyslechl si také rýpnutí od spoluhráče. „Byli jsme všichni hlavně rádi, že to tam v takto důležitém zápase padalo a je jedno komu. Jinak mi ale spoluhráč Jirka Puk říkal, že je fajn, že jsem se konečně střelecky probudil,“ smál se dvaatřicetiletý rychlík.

OKRES: Čtyři brankáři udrželi čisté konto

Od něj se góly čekají. Na kontě jich má nyní jedenáct. „Abych byl upřímný, tak spokojený úplně nejsem. Těch gólů mohlo byt daleko více a to hlavně na podzim. Teď na jaře je to už těžší, pár hráčů nám odešlo a na naší hře je to znát,“ přiznal Novotný.

Jako tým jsou Cerhenice jako nováček soutěže hodně produktivní. Dali už 57 gólů, což je spolu s Libodřicemi nejvíce v soutěži. „Je pravda, že gólů dáváme poměrně dost, ale je to především tím, že hrajeme útočný fotbal, kdy spousta lidí útočí a moc se nám nechce bránit. Ale to je asi všude,“ usmál se cerhenický fotbalista.

Na druhou stranu tým ale hodně inkasuje, v tom je čtvrtý nejhorší. Defenziva je slabinou. „Musím říct zcela otevřeně, že naší obraně hodně uškodil odchod Ondry Puka do Pátku. Rozhodně patřil k nejlepším hráčům v obraně a je to hodně znát. Není jednoduché ho nahradit,“ řekl autor jedenácti přesných zásahů v právě probíhajícím ročníku.

Okresní derby ovládly Pečky. Druhé Velimi B nastřílely čtyři góly

Jako nováček jsou Cerhenice deváté. „Po podzimu si troufnu říct, že jsme spokojeni byli, ale poslední dobou se nám přestalo trochu dařit a bude to ještě těžký boj do konce. Teď nám o víkendu pomohlo důležité vítězství nad týmem z Liblic. Naším cílem je určitě záchrana a nahrát dostatek bodů, abychom se nemuseli strachovat až do posledních kol,“ dodal útočník Martin Novotný.

Mezi mládežníky zazářil Ondřej Robovský se sdruženého týmu Bělušice/Záboří, který dal v zápase okresního přeboru dorostu dvanáct gólů.