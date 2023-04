Osmačtyřicetiletý fotbalista Vykáně marně pátral v paměti, kdy dal naposledy hattrick. A že góly střílet umí. „Hattrick? To si nevzpomenu. Ale není to tak dávno, co jsem dal pět gólů v jednom zápase,“ vylovil v paměti Dlouhý. „Hlavně si ale nevzpomenu na to, kdy jsem dal tři góly a my jsme prohráli,“ přidal kanonýr Vykáně.