Své zkušenosti z vyšších soutěží nyní zúročuje níže. A to i přesto, že hraje na jiném postu, než byl doposud zvyklí. Až do příchodu do Křince nastupoval na kraji obrany nebo na stoperu. Teď je z něj útočný žolík. A kanonýr. Vždyť se trefil čtyřikrát. „Kluci také říkali, že by to takhle mohlo být pokaždé,“ usmál se Martin Čuřík. „Ale celý život jsem hrál v obraně.“ V Křinci ho „předělali“ na forvarda. „Aby někdo dával góly,“ smál se fotbalista.