Sedmadvacetiletý fotbalista Polabanu Nymburk se mohl cítit jako hvězdní kanonýři. Své tři trefy vměstnal do pouhých šesti minut. „Byl to rychlý sled náhod. Dobře jsme do utkání vstoupili především herně a měli jsme šance hlavně po jejich chybách. Oni nám ty góly darovali,“ řekl skromně Marek Krumpholc, pro kterého jsou tři zásahy v jednom utkání premiérou. „V dospělých se mi to určitě nepovedlo. Je to premiéra. Ale zase nic extra,“ zůstal klidný fotbalista, který nastupuje také za A tým v nejvyšší krajské soutěži, navíc na postu obránce.