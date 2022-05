Litol bojuje ze všech sil o postup ze třetí třídy do okresního přeboru. A je na nejlepší cestě. V dalším kole porazila poslední Hořátev vysoko 11:1. A pět zásahů litolských sršňů má na svědomí Marek Baran. „Pět gólů v jednom zápase? To už se mi povedlo. Jenže teď jsme hráli proti slabému soupeři. Oni byli šílení, ale ani od nás to nebyla žádná sláva,“ řekl k zápasu a svému gólovému počinu sedmadvacetiletý fotbalista.