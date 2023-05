Na svém kontě má v právě probíhajícím ročníku už šestnáct přesných zásahů. A to je solidní porce. „Děkuji, ale doteď jsem nevěděl přesně, kolik jich mám. Tohle již dlouho neřeším,“ uvedl Štefík.

Střílení gólů je mu vlastní. Kdy dal naposledy tři nebo více branek v jednom utkání si ale nevybavuje. „V mém věku jsem rád, že si něco pamatuji,“ smál se autor tří víkendových tref.

Jeho střelecký počin ale na dobrý výsledek nestačil. Se spoluhráči moc slavit nemohl. „Gratulace nebyla na místě, když jsme prohráli,“ řekl smutně.

FOTO, OKRES: Přerov předvedl parádní obrat na půdě druhé Litole

Do kolonky branek svého mužstva přispěl třemi zásahy, něco bude muset zaplatit i do hráčské kasy. „Ano, to samozřejmě. Ať je na rozlučku v kase co nejvíce,“ usmál se Štefík.

Ten vybral ve spolupráci se spoluhráči ze svých třech gólů jako nejhezčí druhou branku. „Kluci říkali, že druhá branka byla nejhezčí. I když první branku jsem dal také i levou nohou, což je na opírání,“ vtipkoval hráč Bříství.

Hrál za Nehvizdy, Milovice, Pátek nebo Radonice. Na kterou část své kariéry nejraději vzpomíná a kde se mu nejvíce dařilo? „Každá část mé kariéry mě posunula dále a v každém týmu, co jsem hrál, mi něco dal. A já za to pro něj udělal vše, co jsem na hřišti mohl dát,“ dodal fotbalista Bříství Karel Štefík.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo Vojtěchu Pavlíkovi z Bohemie Poděbrady a Josefu Královi ze společného týmu Slovan Poděbrady/Sokoleč. Oba dali po čtyřech gólech.