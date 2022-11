Góly prostě dávat umí. Svědčí o tom čtyři góly do sítě Mcel a také jeho podzimní bilance. Na kontě má devatenáct zásahů a je nejlepším střelcem soutěže. I díky tomu je rezerva Sokolče lídrem tabulky. „Čtyři góly jsem dal na začátku této sezony,“ uvedl Stánok, jehož spoluhráči po zápase ani nijak speciálně nechválili. „Nějak to nekomentovali. Byli rádi, že jsme vyhráli,“ řekl čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Ze svých čtyř tref vybral jako nejhezčí třetí branku. „Pronikl jsem obranou, obešel jsem i gólmana a dal jsem to do prázdné brány,“ popsal jednu ze svých branek fanoušek pražské Slavie a anglické Chelsea.

Video, foto: V čele okresu jsou dva nováčci, litolský lídr pořádně naděloval

Do Sokolče přišel ze Slovanu Poděbrady, jehož je odchovanec. „Ve Slovanu mě to bavilo. Kdyby mě to přestalo bavit v Sokolči vrátil bych se tam. Chtěl jsem si zkusit krajský přebor, ale úplně to nedopadlo,“ přiznal muž, který řadí mezi své záliby fotbal a automobilové veterány.

Mezi mládežníky nasázelo pět hráčů tři branky. Matouš Souček z Bohemie Poděbrady, Vojtěch Pavlík z Bohemie Poděbrady, Štěpán Král ze Sadské, Lukáš Vyleťal ze Sadské a Marek Hovorka se sdruženého týmu Sadská/Kostelní Lhota.