Býchory B to ve Veletově pořádně odskákaly. Adamec měl střelecký den a dal pět gólů. „To jsem dal naposledy asi někdy v žácích. Takže to už bude několik desítek let,“ směje se Josef Adamec, který je smířený s tím, že ho bude jeho střelecký počin něco stát. „Předpokládám, že když si to kluci přečtou, tak asi něco budou chtít a budu muset něco zaplatit. To se nedá nic dělat,“ culil se autor pěti víkendových tref. „Máme to dobře rozehrané, i když naše výsledky i výkony nejsou takové jako na podzim,“ přidal.

Veletovský fotbalista má na kontě jednadvacet přesných tref v právě probíhajícím ročníku. O druhé místo se dělí s Polákem a o dva góly vede Rýva. Ten ale přestoupil z Volárny do Plaňan, takže o pomyslnou korunu krále střelců nejspíš přijde. Po ní ale neprahne nijak speciálně ani Adamec. „Tak to vůbec ne, pro mě to nemá žádný význam. Důležité jsou týmové body. A že se mi takhle daří, to je pěkné. Nejsem totiž žádný rozený kanonýr, takže s těmi góly jsem neskutečně spokojený. Já jsem nikdy góly nedával,“ přiznal sedmatřicetiletý hráč Veletova.

OKRES: Střelci se činili. V sedmi duelech padlo čtyřicet gólů

Jeho tým soutěž vede, je na dobré cestě za postupem. Je to ten pravý cíl? Dobrá otázka. Soustředíme se na každý další zápas a pak uvidíme, na co to bude stačit,“ podotkl pětigólový Kanonýr Deníku, který prošel řadou regionálních celků. Hrál třeba za Bohemii Poděbrady, Čáslav, Červené Pečky, Pátek nebo Býchory. „Nedokážu říct, kde to bylo nejlepší. Za mě byl super kolektiv všude, takže v tomto směru nemám favorita. Důležitá je v těchto soutěžích parta a o tom to je,“ řekl Adamec.

Jeho tým vyhrál nad béčkem Býchor naprosto jednoznačně 11:1. „Soupeř přijel hodně oslabený, neměl nikoho na střídání. To také odpovídalo zápasu a skóre. Na podzim měli silnější sestavu a bylo to těžší,“ dodal Josef Adamec.

Mezi mládežníky vynikl Miroslav Kukal z Konárovic, v zápase okresní soutěže starších žáků dal šest gólů.