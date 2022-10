Je mu teprve osmnáct let. Není tedy divu, že hattrick mezi dospělými dal poprvé. A byly to jeho vůbec první trefy v dospělém fotbale v mistrovském utkání. „Je to tak. Dal jsem vůbec svůj první gól. Teda když nepočítám přátelák,“ radoval se fotbalista Polabanu Nymburk. „Hattrick jsem dal naposledy snad někdy za žáky v dresu Polabanu,“ přidal Jan Vacík.

Odchovanec Hrubého Jeseníku, který bydlí v Oskořínku, strávil v minulosti v nymburském Polabanu tři sezony jako mládežník. Od žáků po mladší dorost. Pak změnil dres a působil v Meteoru Praha. Nyní se tak v létě vrátil do míst, kde už to znal. A v klubu je mu dobře. „Máme tady hodně mladou partu, takže se tady cítím velice dobře. Všichni si rozumíme, je to tady super,“ uvedl osmnáctiletý fotbalista, který jde do každého souboje s velkou vervou. O tom svědčí i čtyři žluté karty na jeho kontě.

Přestože je stále ještě student, placení za hattrick ho určitě nemine. „Za tři góly tam nějaká sazba je. Myslím, že tři stovky,“ přitakal mladý útočník. „Se spoluhráči jsme to oslavovali. Ještě večer (Polaban hrál v Čelákovicích dopoledne). Měl jsem velkou radost, byl to krásný pocit,“ culil se autor tří víkendových branek.

V Nymburce dali trenéři dohromady hodně mladý tým, i proto se Vacík cítí v týmu jako ryba ve vodě. A s kým že si nejvíce rozumí? „Teď asi s Petrem Hobíkem. S ním si rozumím na hřišti i mimo něj,“ prozradil osmnáctiletý borec, který fandí Spartě a v zahraničí Realu Madrid.

A o svoji radost se mohl podělit i se svými nejbližšími. „Radost měli i rodiče, kteří jezdí na každý zápas,“ řekl student SOŠ a SOU v Nymurce Jan Vacík.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo Janu Klicperovi ze sdruženého týmu Kostomlaty/Stratov. V zápase okresní soutěže starších žíků 7+1 dal šest gólů.