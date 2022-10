Semice sice ve Vykáni kousaly, ale domácí měli ve svém středu především Jana Kočího. Jeho čtyři góly rozhodly. „Určitě vím, že čtyři góly v jednom zápase jsem nikdy nedal. Teď se to nějak sešlo,“ uvedl dvaatřicetiletý fotbalista Vykáně. „Do čeho jsem kopl, to tam spadlo,“ přidal Kočí. Těžko by ale vybíral nejhezčí trefu. „Jeden gól byl lob, jednou jsem to dal na zadní tyč… Každý gól měl něco do sebe,“ podotkl dlouhovlasý blonďák.