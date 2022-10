Česká fotbalová liga a divize. To byly jeho nejčastější soutěže, ve kterých nastupoval. Nakoukl ale také mezi českou elitu. Prvoligové chvíle si užil na Bohemce, kde je odchovancem. Dále pak v Příbrami. „Jenže ani v jednom týmu jsem si nezahrál. V Bohemce jsem skončil po čtvrtém kole a šel jsem na hostování do Prachatic. Ani v Příbrami jsem se na hřiště nedostal,“ uvedl Jakub Frohna.

Profesionálním fotbalistou byl ale také v druholigovém Sokolově. „Také tam jsem strávil půl roku. Ale tam jsem hrál,“ přidal čtyřicetiletý fotbalista.

Má toho za sebou opravdu hodně. Bohemka, Příbram, Vyšehrad, Sokolov, Kolín, Český Brod, Průhonice. A to není kompletní výčet. „Nejlepší to možná bylo v Kolíně, kde jsem hrál asi tři a půl roku. To byly parádní roky,“ zavzpomínal živnostník v automobilovém průmyslu. „A jedno z nejzajímavějších angažmá bylo to na Vyšehradě. Tam jsme hráli stejně jako v Kolíně ČFL nebo divizi,“ uvedl zkušený borec. „Jenom na Prachatice nevzpomínám úplně rád. Byl jsem mladý a přišel jsem tam z Prahy. Takže jsem to měl těžké.“

Jeho zářivá kariéra je ale pomalu u konce a nyní hraje jen pro radost. V létě přestoupil právě do Záhornic. „Jezdím tam už od roku 1996, kdy tam rodiče koupili dům. Kluky znám dlouho, takže jsem toho využil a šel tam. Je to spojené s tím, že navštěvujeme více rodiče a k tomu si mohu zahrát. A také jsem byl pod tlakem manželky, ta měla už fotbalu dost (smích). Těch víkendů bylo hodně. Navíc mi bylo už čtyřicet. Takže velký fotbal u mě skončil,“ popsal se smíchem důvody, proč zakotvil v nejnižší okresní soutěži.

A teď může své zkušenosti předávat. Nebo ukazovat, jak se má fotbal hrát a jak se střílejí góly. Košíku jich dal rovnou pět. Nikdo jiný se v dresu Záhornic netrefil. „Pět gólů jsem ale asi nikdy nedal, aspoň si to nevybavuji. Nějaké hattricky se mi podařily, to bylo v Kolíně nebo Českém Brodě. Ale pět gólů asi nikdy,“ podotkl Kanonýr Deníku.

Od spoluhráčů sklidil pořádné uznání. „Myslím, že byli spokojeni. Navíc když nikdo jiný se mezi střelce nezapsal. Do kabiny jsem přišel o něco později, ale byly nějaké ovace a snad i potlesk spoluhráčů,“ přiznal sportovní nadšenec, který má rád tenis nebo golf.

A jeho střelecké umění ho také bude něco stát. „Určitě, už mi to kluci psali na skupinu. Ale nebudu platit za pět gólů, ale za to, že bude volat někdo z Deníku. Takže děkuji,“ smál se čtyřicetiletý fotbalista. „Bude to nějaká lahvinka na rozlučku,“ dodal odchovanec klokanů.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo dvěma Janům. Štěpánek z Milovic (okresní přebor dorostu) a Klicpera ze sdruženého týmu Kostomlaty/Stratov (okresní soutěž starších žáků 7+1) dali po šesti gólech.