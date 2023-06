Kostomlatský fotbalista Jakub Čepek měl střelecký den. Hattrick nasázel do sítě…

Hattrick nasázel třicetiletý fotbalista Kostomlat už do poločasu. To se nestává každý den… „Nestává se to často. Měl jsem štěstí, stál jsem na správném místě ve správný čas. A samozřejmě spoluhráči mi vytvořili pozici, abych mohl skórovat,“ nezapomněl na pomoc spoluhráčů Čepek.