Není divu, že něco podobného se mu podařilo celkem nedávno. „Nebyly to čtyři góly, ale bylo jich pět. Bylo to na podzim v zápase s Košíkem. A k tomu jsem přidal i nějaké hattricky,“ podotkl Frohna.

V Záhornicích sazebník „pokut“ nemají, autor čtyř víkendových tref ale asi stejně placení neunikne. „Museli jsme placení zrušit, protože bych platil pořád,“ smál se záhornický borec. „Jestli si ale spoluhráči všimnou článku, asi budu muset něco dát. Na rozlučku se to hodí a zaplatím s radostí,“ culil se zkušený hráč.

Ve druhém poločase utkání čtvrté třídy nasázel hattrick za pouhých šestnáct minut. „Tam to bylo rychlé. Jednou jsem skóroval po chybě brankáře, podruhé jsem obešel dva hráče a dal brankáři housle a třetí gól, to jsem prostřelil vše, co mi stálo v cestě. To jsem nemířil,“ popsal svůj rychlý hattrick Frohna. „Už jsem byl unavený, den předtím jsme hráli nohejbalový turnaj,“ práskl na sebe.

Zápas ve Vrbici byl gólově hodně divoký, padlo jedenáct branek. „A to jsme prohrávali už pět dva. Vstali jsme z mrtvých. Předtím jsme dostali hrozné góly po chybách. Poločasová promluva v kabině nebyla k ničemu, protože jsme hned dostali gól. Pak se ale otočilo štěstíčko k nám a zasloužen jsme vyhráli,“ pochvaloval si Kanonýr Deníku, který má na svém kontě už čtyřiadvacet přesných zásahů. „S tím jsem spokojený. Snad do konce sezony ještě nějaké přidám. Věřím, že zmáknu třicítku,“ věří si ofenzivní fotbalista. „Snad mi tam ještě něco napadá. I když máme těžší soupeře. Uvidíme, jak to půjde.“

Velkou část kariéry prošel po boku svého otce, který jej také v mládežnických kategoriích trénoval. „Chtěl bych mu za všechno poděkovat. Vlastně i kvůli němu jsem šel hrát na závěr kariéry do Záhornic. Byl to jeden z hlavních důvodů, spolu s rodinou. Jsme tady skoro každý víkend a vídáme se častěji,“ dodal Jakub Frohna.

