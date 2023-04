Jako mladý působil v dorostu Hradce Králové, kde hrál po boku reprezentanta Jaroslava Plašila. „Vzpomínám na Hradec moc rád. Mým spoluhráčem byl Jarda Plašil, dokonce jsme spolu spali na pokoji v době, kdy odcházel do Monaka,“ prozradil fotbalista, který prošel třeba také Městcem Králové, Sokolčí nebo Polabanem Nymburk. „V Hradci jsem se naučil fotbal, nakoukl jsem do ligového klubu. Hrál jsem proti Barošovi nebo Čechovi. Tenkrát jsme skončili s dorostem na druhém místě, soutěž vyhrál Baník,“ zavzpomínal na dávné časy Ondřej Vaňura.

Tři góly nejsou pro Ondřeje Vaňuru nic mimořádného, hattricky sbírá skoro na počkání. „Vlastně pokaždé, když jsme hráli doma v Opočnici, tak jsem dal tři branky. Ale když jsme hráli doma v Běrunicích, tak nic,“ směje se jednačtyřicetiletý fotbalista. „Asi mi opočnické hřiště svědčí. A teď to byl první hattrick venku,“ přidal Vaňura.

Na svém kontě má v letošním ročníku už osmnáct přesných zásahů. „S tím jsem spokojený, je to až nad očekávání. Hlavně proto, že už moc netrénuji. Když mi ale spoluhráči dobře přihrají, tak to proměním. Já už nikomu neuteču (smích). Ale mé góly jsou hlavně zásluha spoluhráčů,“ nemyslí jen na sebe borec z Běrunic.

Přestože nasázel už tolik gólů, není nejlepším v soutěži (Stánok 23, Peterka 20, Provazník 19). „Konkurence v této soutěži mezi kanonýry je velká,“ uvědomuje si Vaňura.

Ve svém věku má ale stále chuť do fotbalu. A góly mu v tom hodně pomáhají. „Po covidu už ta chuť nebyla taková. Teď zase ano. Když dávám góly, tak mě to baví,“ culí se útočník. „Je to pro mě takový impulz. Už jsem totiž také nakoukl do gardy,“ řekl sympatický chlapík.

Opočnice a Běrunice se spojily před touto sezonou. Hráči našli společnou řeč po několika zápasech. „Chvíli si to sedalo. Neznali jsme se navzájem, nevěděli jsme, co od sebe čekat. Teď už to má systém a všechno funguje. Byla to nutnost pro oba kluby,“ dodal Ondřej Vaňura.

