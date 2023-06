Co jej tedy hlavně vedlo ke změně dresu v zimním přestupovém období? „Potřeboval jsem změnu a novou výzvu. O Křinci se ví, že má velkou podporu fanoušků, co chodí ve velkém počtu, jak na venkovní, tak na domácí zápasy. O domácích zápasech se nemusíme bavit, každý tým, co přijede do Křince, to tady má težké. Hraje se tu skvěle pod takovou atmosférou fanoušků,” těší Daniela Charváta, který bydlí v Koutech nedaleko Poděbrad.

Nový klub si zatím hodně užívá. „Jsem tu spokojený moc. Jsou tu skvělí lidé, jak v klubu, tak skvělá parta v kabině,“ podotkl autor pěti víkendových tref, jehož samozřejmě nemine nějaký vklad do hráčské pokladny. „Platit budu muset a nebude to malá částka. Hned po zápase mi řekli, co všechno to bude stát,“ culil se křinecký fotbalista.

Také jeho spoluhráči byli rádi, že se mu takto střelecky zadařilo. „Pogratulovali mi a smáli se. Ale nejdůležitější bylo, že se vyhrálo. A děkuji spoluhráčům, že mi ty góly připravili,“ nezapomněl na pomoc hráčů kolem sebe.

Který z jeho gólů byl nejhezčí? „Když jsem si navedl míč na levou nohu z pravé strany kolem velkého vápna, tak jsem zamíříl a obstřeloval to na zadní tyč,“ popsal svoji nejvydařenější gólovou trefu čtyřiadvacetiletý automechanik.

V prvním poločase stihl hattrick za dvanáct minut. To je hodně slušný výkon… „Jo, jsem rád, že se to takhle podařilo. Jak jsem říkal, hlavně bych chtěl poděkovat spoluhráčům, kteří mi ty góly připravili. Je to hlavně jejich zásluha,“ zopakoval muž, který si pochutná na svíčkové a rád si poslechne skupinu Kabát.

Jeho tým vyhrál naprosto přesvědčivě 13:0. Takže to bylo snadné utkání. „Ze začátku domácí hodně bránili a hráli na brejky. Než jsme vstřelili první gól, tak to bylo celkem vyrovnané. Jak jsme dali první gól, tak pak se hrálo na jednu branku,“ dodal křinecký fotbalista Daniel Charvát.

