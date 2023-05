Podobný kousek se mu povedl celkem nedávno. A bylo to za divizní áčko. „Naposledy jsem dal tři góly, pokud si dobře vzpomínám, loni Dvoru Králové nad Labem,“ vybavil si autor hattricku.

Sazby za hattrick jsou v čáslavském klubu neodmyslitelnou součástí správné kabiny. Takže bude muset platit do hráčské pokladny. „Tomu se určitě nevyhnu. Ale tím, že to bylo B mužstvo, tak snad bude pokladník shovívavější,“ culil se šestadvacetiletý fotbalista Čáslavi.

Spoluhráči jeho tři góly příliš nepitvali, spíš si všichni užívali vítězství. „Nijak víc jsme to nerozebírali. Ale určitě jsme všichni rádi za vítězství a zvládnutý důležitý zápas,“ těšilo Ronovského.

Hattrick nasázel už do poločasu. Hodně slušný a povedený výkon. „Zápas mi sedl, cítil jsem se v něm dobře. Ale spíš jsem byl ve správný čas na správném místě. Za góly vděčím především dobré práci spoluhráčů.“

Gólů mohlo být v zápase s Nymburkem ještě více. „Mrzí mě ještě neproměněné další šance a přímý volný kop, kdy se balon od břevna odrazil těsně před brankovou čáru,“ popsal své další dvě obří šance třígólový střelec.

Čáslav B vyhrála přesvědčivě 5:1. Snadné utkání to ale prý nebylo. „Snadné určitě nebylo, ale my jsme si věřili a povedlo se nám brzy skórovat. A poločas vyhrát tři nula. Potom už měl soupeř těžké se do naší obrany dostat,“ řekl Ronovský.

Béčko Čáslavi bojuje o záchranu. Nyní je se třiceti body páté od konce. Úplně v klidu ale být tým nemůže. „Popravdě tabulku tolik nastudovanou nemám, ale myslím si, že se jaro mužstvu výsledkově i herně velmi povedlo. A záchrana je zaslouženě blízko,“ věří ofenzivní fotbalista.

Jak už sám nakousl, na jaře se mužstvu výsledkově daří. „Určitě všem pomohl příchod nového trenéra Junka, který týmu přinesl novou energii a každý se chce na hřišti předvést v nejlepším světle,“ dodal Adam Ronovský.

