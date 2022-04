„Byl to blbý s pitomým,“ nechal se slyšel dobře naladěný vtipálek Karel Koubek. Tomu zápas sedl, sedm gólů se nestřílí každý den. Podle svých slov se mu ale něco podobného už podařilo. „Myslím, že těch gólů bylo jednou ještě víc, ale už je to nějakou dobu. Bylo to také proti Hradčanům,“ řekl střelec sedmi branek. Takže to vypadá, že Hradčany mu jako protivník sedí.

Vybrat ze sedmi gólů jeden, který byl nejpovedenější, není tak snadné. „Ale byl to asi ten poslední gól. Lukáš Hartig mi to vykulil a já jsem to dal placírkou na zadní tyč,“ popsal svoji pěknou trefu kanonýr, u které mu asistoval exligista.

Jeho tým ještě zahrával dva pokutové kopy, na ně ale Koubek nešel. Důvod je prostý. „Z áčka nám šel pomoct brankář Heres. Já už jsem nějaké góly měl, tak šel náš gólman. Ten se na to těšil,“ usmál se Koubek. A Heres proměnil dokonce dva pokutové kopy v zápase.

FOTO: Kolín navýšil vedení. Benátky ale hodně kousaly

Je také více než jasné, že devětačtyřicetiletý borec bude muset sáhnout do peněženky a udělat něčím radost spoluhráčům. „No to je jasné, že budu muset na příští zápas něco přinést. Asi nějakou lahvinku. Oblíbená je stále zelená nebo rum,“ zasmál se Koubek.

V Býchorech je od roku 2004, takže od jeho příchodu už také několik sezon uteklo. Předtím strávil mnoho sezon v Jestřabí Lhotě. „No v Býchorech už jsem asi déle. V Jestřábce to bylo super a super je to i tady v Býchorech,“ pochvaluje si obě štace Koubek. „Žádné špatné vzpomínky nemám. Když je dobrá parta, tak se dá hrát všude,“ má jasno hráč, který rozhodně nikdy žádnou srandu nezkazí. Spíš naopak, často je iniciátorem různých vtipů a škádlení.

Zahrál si také za svoji kariéru s řadou výborných fotbalistů. „Jednoznačně to bylo nejlepší s Jardou Martínkem (stále býchorský spoluhráč, který s ním přišel z Jestřabí Lhoty a jsou velcí kamarádi). Je to můj dvorní nahrávač a skaut. A vynikající fotbalista byl Pavel Paleček, to bylo v Jestřabí Lhotě, když jsem začínal. Toho chtěla i Slavia,“ uvedl Karel Koubek.

Mezi mládežníky to o víkendu nejvíce pálilo velimskému Vítku Kuchařovi, který nastřílel v okresní soutěži mladších žáků sedm gólů.