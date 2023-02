„Výsledek vypadá hrozně, ale úplně neodpovídá předvedené hře. V závěru jsme dostali čtyři góly, kdy už jsme naprosto rezignovali,“ přiznal hrající trenér lyského mužstva Matěj Brabec. „Do šedesáté minuty jsme výsledkově drželi krok, skóre bylo nerozhodné, ale pak jsme prostřídali, chtěl jsem střídat i dál, ale už nebylo za koho. Soupeř byl pohyblivý, živý, my jsme to v závěru otevřeli a dostali jsme pár laciných gólů. Hodinu jsme hráli dobře do defenzivy, ale nedařilo se nám podržet balon, nedokázali jsme si pořádně přihrát a stále se to na nás valilo. Na konci se to úplně roztrhalo, výsledkem toho byly laciné branky v naší síti,“ popsal utkání Matěj Brabec.

Divoká přestřelka nabídla třináct gólů, Bohemia srazila Semice

Branka Lysé: T. Kříž. Poločas: 0:0.

Slovan Lysá: Rathouský – J. Kříž, Müller, Brabec, Šlingr – Hanke, Veselý, L. Novák, Vránek – T. Kříž, Ryšánek, střídali Krušinský, Ježek, Jokeš.