Jste jedním ze dvou kandidátů na post předsedy okresního fotbalového svazu. Kde se zrodil váš nápad kandidovat?

Už je to tak dávno, že ani nevím. Kandiduji totiž už potřetí. Že jde o správný krok, jsem se ujistil během jara i podzimu, kdy jsem mluvil s mnoha lidmi okolo fotbalu.

Kandidatura přináší spoustu práce, úsilí a času. Nelitujete někdy, že jste se takto rozhodl?

Určitě ne! Není čeho litovat. Své tři děti vedu ke sportu. Všechny chodí na fotbal, starší kluk ještě na hokej, dcera na gymnastiku. Chci pro ně vytvořit co nejlepší fotbalové prostředí. Na hřišti jsme často. Fotbal miluju, napsal jsem o něm i knihu, pořádal celorepublikové turnaje, udělal obří akci pro tři sta dětí, roky trénoval dorost a založil ve Všechlapech přípravku, nebo raritní „C“ tým dospělých. S kolegy jsme tu vytvořili jeden z největších klubů na okrese, co se týče počtu aktivních členů. Organizačně toho mám za sebou hodně a práce pro OFS by měla být logickým pokračováním. Mám co nabídnout.

Osm let vedl okresní fotbal Radomil Noll. V čem byste chtěl na jeho práci navázat a co byste chtěl dělat jinak?

Všechna čest, že to vedl osm let. To myslím vážně! Cením si každého, kdo dělá něco pro fotbal. Nevím, co kdo konkrétně dělal, na OFS jsem jednal prakticky jen se sekretářem Romanem Myškou. Globálně vzato, jestli dostanu šanci, chci pokračovat ve všem dobrém, co tu celé OFS vytvořilo.

Co se vám nelíbí na současném vedení, proč do volební bitvy jdete?

Já doufám, že do žádné bitvy nejdu. Předseda Noll nás ve svém otevřeném dopise klubům ujistil, že OFS Nymburk funguje skvěle. Takže věřím, že všichni z OFS podali maximum a pracovali podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. A pokud nás kluby zvolí do jednoho výkonného výboru, tak bude nutné spolupracovat.

Jaké jsou hlavní body vašeho předvolebního programu, na kterých stavíte?

Hlavně komunikace! Aby mi všichni mohli s důvěrou zavolat a řešit fotbalové potíže, které znám z dvacetileté práce v klubu. Mám nápady ohledně mládeže, kterou jsem roky trénoval a stále trénuji, rozhodčích i disciplinárky. Pojďme ocenit nejlepší hráče, rozhodčí, funkcionáře, činy fair play, třeba na sportovním plese OFS. A co třeba udělat charitativní zápasy a pomoci lidem s hendikepem z našich obcí? Pojďme se i zamyslet, jestli lze s pomocí měst či dotací vybudovat umělky na zimu. Hlavní je ale ta komunikace. Mluvit s kluby, než se udělá nějaké klíčové rozhodnutí. V poslední době jsem mluvil s desítkami funkcionářů a byly to hodinové hovory. Vím, co kluby tíží. Rád bych se s lidmi z klubů bavil i o tom, jak dobře naložit s penězi, s kterými OFS hospodaří. Třeba jestli je vhodné za konkrétní pokutu koupit konkrétnímu malému fotbalistovi třeba kopačky. Je toho hodně a já teď jezdím po klubech a říkám jim, jaké máme obrovské možnosti posouvat se dál. Klidně se mi ozvěte. Přijedu.

Co říkáte na korupční kauzu „Berbr“?

Berbra jsem v minulosti veřejně označil jako satana českého fotbalu. A kdo mě zná, tak ví, že proti korupci bojuji již řadu let nejen v rámci svého zaměstnání. Takže na rozdíl od činovníků FAČRu jsem z jeho zatčení překvapený nebyl. Kauza se bohužel dotkla i místopředsedy našeho OFS, který je obviněný z korupce. To je mrzuté.

Jaký je váš názor na iniciativy, které vznikly během podzimu v návaznosti na vypuknutí aféry Romana Berbra a spol. a volají po očištění fotbalu?

Fevoluce popsala to, co se v českém fotbale děje už roky a vyburcovala činovníky klubů, aby začali pro milovaný fotbal dělat víc. Díky tomu jde do voleb mnoho kandidátů, kteří chtějí makat pro fotbal. To je přece dobře, že jo? I kdybych neměl být zvolen, budu šťastný za to, že iniciativa dodala mnohým lidem odvahu kandidovat a dalším pojmenovat věci pravými jmény. Každý slušný člověk by s tím, co říkají, měl souhlasit. Chápu ale, že ne každému tato iniciativa voní.

Potřebuje vedení fotbalu od nejnižších pater změnu?

Globálně ano. Hlavně prohnilý kraj a samotný FAČR. Od mnoha činovníků z krajských soutěží jsem si vyslechl šílené příběhy. Jak tu rozhodčí z kraje vozí do klubů lístečky s instrukcemi, koho volit v krajských volbách nebo jak dopadají, když nezaplatí tzv. jízdenku, aby se v jejich zápasech pískala alespoň rovina. Ty příběhy tu kolují roky a my tohle přece nechceme! Krajské činovníky volí z poloviny lidé z OFS, a jak jsem si vyslechl, pro některé jsem nadějí či garantem toho, že budu volit kandidáty s morálním kreditem.

Co můžete jako nový předseda okresnímu fotbalu nabídnout?

Chci posunout fotbal dál, jako to udělal každý nový předseda. Dovolím si přirovnání. S někdejším předsedou Zábrahou jsme tu jezdili embéčkem. S předsedou Rytinou jsme přesedli do fabie a tým předsedy Nolla nás povozil octavií. Rád bych se klubů zeptal, jestli chtějí jezdit Bentley. Věřím, že na to máme.

Co vzkážete klubům a jejich zástupcům na závěr?

Stejně jako ve filmu Matrix, jste postaveni před výběr, zda si jako Neo vezmete modrou nebo červenou pilulku. S modrou zůstanete ve světě, který znáte, nebo si ode mne vezměte červenou a vydejte se se mnou na novou cestu. Nabízím pouze pravdu.

Tomáš Koníček (38)

Bydliště: Všechlapy

Narozen: 11. května 1982

Zaměstnání: Redaktor a reportér deníku Blesk

Znamení: Býk

Záliby: fotbal, hokej

Oblíbené jídlo: fotbalová klobása

Oblíbené pití: voda, víno

Oblíbený film: Dokument Maradona

Oblíbená hudba: rock a vážná hudba