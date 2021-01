Jste jedním ze dvou kandidátů na post předsedy okresního fotbalového svazu. Kde se zrodil váš nápad kandidovat?

Nápad se zrodil před necelým rokem, kdy jsem se definitivně dozvěděl, že stávající předseda VV ing. Noll již do svého třetího volebního období nebude kandidovat.

Kandidatura přináší spoustu práce, úsilí a času. Nelitujete někdy, že jste se takto rozhodl?

Nelituji, poslední roky pracuji na OFS jako předseda disciplinárky, a tak mám možnost nahlédnout do práce OFS i zevnitř a vím, kolik času a práce mě při případném zvolení čeká a jsem na to připraven.

Osm let vedl okresní fotbal Radomil Noll. V čem byste chtěl na jeho práci navázat a co byste chtěl dělat jinak?

Radek udělal, společně s vedením OFS, za poslední roky obrovský posun celého OFS směrem dopředu. Jsem přesvědčený, že kdyby znovu kandidoval na funkci předsedy, tak by byl drtivou většinou delegátů opět zvolen. Já bych chtěl jednoznačně na jeho práci navázat a pokusit se OFS opět o něco zlepšit.

Co se vám nelíbí na současném vedení, proč do volební bitvy jdete?

Jak jsem již odpovídal v předešlé odpovědi, jsem s prací vedení OFS i jednotlivých odborných komisí velmi spokojený. Tím nechci říkat, že už není co zlepšovat. Určitě je a pokud bude mít někdo z fotbalové veřejnosti dobrý a hlavně uskutečnitelný nápad, rád si ho poslechnu.

Jaké jsou hlavní body vaše předvolebního programu na kterých stavíte?

Hlavním bodem bude odbornost. Především pokračovat v nastoupené cestě, kterou se ubírá stávající VV. Mít v odborných komisích – STK, KR, DK – členy, kteří dané problematice rozumí a jsou ochotni na úkor svých rodin, svého volného času a zdarma v nich pracovat. Myslím, že by všichni, kteří se snaží kandidovat na volené funkce, měli být alespoň jedno volební období členy některé z těchto komisí, aby poznali, jak OFS pracuje. OFS tu musí být pro kluby a ne obráceně, ale to si myslím na našem OFS funguje. Samozřejmostí je pokračovat v práci s mládeží, protože té se v našem okrese opravdu daří. Ať už je to stále se zvyšující počet mládežnických družstev, úspěchy našich mládežnických výběrů, za kterými stojí především skvělá práce Romana Myšky a týmu lidí, které si vybral, nebo podle mě výborný nápad soutěže předpřípravek 3+0, který od nás postupně přebírají i jiné okresy.

Co říkáte na korupční kauzu „Berbr“?

O této kauze vím jen to, co jsem se dočetl ve sdělovacích prostředcích. Osobně Romana Berbra vůbec neznám. Pokud mu bude prokázáno vše, za co je obviněn, tak musí být, stejně jako kdokoliv jiný, potrestán.

Jaký je váš názor na iniciativy, které vznikly během podzimu v návaznosti na vypuknutí aféry Romana Berbra a spol. a volají po očištění fotbalu?

Jestli máte na mysli především iniciativu tzv. F-evoluce, tak si myslím, že je vše ušité horkou jehlou. Některým názorům tleskám, ale bohužel jsem neměl možnost, při návštěvě jejich mediálních tváří na našem okrese, se na spousty věcí zeptat. Nebyl jsem na tuto schůzku, stejně jako mnoho dalších lidí, asi „omylem“ pozván. Takže vše, co o této iniciativě vím, jsem si musel sám dohledat a k mému překvapení spousta věcí, kterými chtějí zlepšovat jednotlivé OFS na našem okrese, dávno je a funguje. Pány Šmicra, Baroše a ostatní jsem, stejně jako mnoho další příznivců našeho fotbalu, obdivoval jako skvělé hráče, kteří dělali obrovskou reklamu našemu fotbalu. Nejsem ale přesvědčen, že tito lidé vědí, jak se pracuje na jednotlivých OFS. Snad kromě pánů Šmicra a Řepky. Nevím, zda vůbec tuší, že je to práce dobrovolná.

Potřebuje vedení fotbalu od nejnižších pater změnu?

Náš fotbal změnu opravdu potřebuje, ale měnit se musí to, co nefunguje. Ne ničit to, co funguje dobře a zbavovat se lidí, kteří jsou velice fundovaní, pracovití a nikdy nic špatného neudělali. Naopak základ jejich dovedností a zkušeností bychom měli využít pro další rozvoj fotbalu na našem okrese. Nevím, jak na ostatních OFS, ale na našem okrese se pracuje dobře a k nějakým radikálním změnám by dojít nemělo.

Co můžete jako nový předseda okresnímu fotbalu nabídnout?

Především svou otevřenost všem, kteří o to budou stát. Své zkušenosti ať už hráčské, trenérské, rozhodcovské či funkcionářské. Desítky let se pohybuji na našich okresních hřištích. Kdysi jako hráč, později jako rozhodčí, nebo jako trenér poříčanské přípravky. Není moc okresních stadionů, kde bych osobně nebyl. Patnáct let dělám sekretáře SK Poříčany. Prošel jsem již dříve jedním volebním obdobím jako člen VV, byl jsem členem KR a posledních šest let dělám předsedu DK. Mám v hlavě nápad nebo myšlenku na zajištění financí pro OFS ještě z jiných zdrojů než jsou ty současné. Pokud bychom to s novým vedením OFS zrealizovali, mohli bychom ještě více podpořit naše kluby.

Co vzkážete klubům a jejich zástupcům na závěr?

Především bych chtěl všem vám, kteří se o své kluby staráte, ze srdce poděkovat. Velmi si vaší práce vážím. Vím, že to děláte na úkor svých rodin, svého volného času a zadarmo. Vždyť jsem jeden z vás. Bez vás by okresní fotbal umřel. Pevně věřím, že tato těžká „covidová“ doba brzy skončí a my všichni se budeme moci co nejdříve potkat na fotbalových hřištích na našem milovaném FOTBALE.

Karel Nehasil

Bydliště: Poříčany

Narozen: 13. října 1974

Zaměstnání: vedoucí školní jídelny

Znamení: Váhy

Záliby: rodina, sport, cestování

Oblíbené jídlo: svíčková na smetaně

Oblíbené pití: pivo

Oblíbený film: Pelíšky, Láska nebeská

Oblíbená hudba: nemám