V létě jste se vrátil po několika letech zpět do Bohemie Poděbrady, kde jste s fotbalem začínal. Jaký to byl návrat?

Jsem rád, že jsem se vrátil na místo, kde to všechno začalo a kde mi vždy bylo nejlíp. Poděbrady jsou pro mě jako domov. Zažil jsem zde mnoho krásných zážitků a doufám, že ještě zažiji. Když jsem odcházel před pěti lety, hrály Poděbrady I.B třídu a teď se tu hraje krajský přebor. Můj takový malý sen je se dostat s Poděbrady do divize, a to byl hlavní důvod proč jsem se vrátil.

V sedmi odehraných zápasech jste nastřílel čtyři branky. Jste s touto bilancí spokojený?

Před sezonou jsem si řekl, že bych chtěl za podzim nastřílet deset branek, ale bohužel se stihlo odehrát jenom osm kol (Bohemia hrála jen sedm zápasů – pozn. red.), ale i tak jsem rád, že jsem dal ty čtyři branky a pomohl týmu k nějakým bodům.

Bohemia Poděbrady je na jedenáctém místě s devíti body. Jak hodnotíte postavení mužstva?

Myslím si, že jedenácté místo si rozhodně nezasloužíme. Podle mě máme hodně zkušený tým, který má na to bojovat v horních patrech tabulky. Bohužel v některých zápasech se k nám otočilo štěstí zády a teď to je jenom na nás, jak se vrátíme silní a hladoví po pauze. Sice mě mrzí, že se soutěž přerušila, ale zase nám to muže vlít nový impulz a můžeme začít od znova a udělat nějakou výherní sérii a dostat Poděbrady na ty nejvyšší příčky.

V létě jste v přípravě koketoval s divizními týmy Českého Brodu a Polabanu Nymburk. Proč jste neskončil tam a padla volba na Poděbrady?

Když jsme se bohužel dozvěděli , že v Ostré se už nebude hrát divize, tak mi v Nymburce dovolil s nimi trénovat a připravovat se s nimi, za což bych chtěl poděkovat trenérovi Vlkovi, že mi to umožnili a já se mohl dál udržovat. Pak jsme s Nymburkem hráli přátelák proti Českému Brodu a mně se ten zápas docela povedl, tak se mi potom ozval trenér Českého Brodu, kterého jsem už znal z působiště v Ostré , že bych mohl zahájit přípravu s Českým Brodem. Tak jsem strávil tři týdny přípravu s Brodem, ale nakonec jsme se dohodli s trenérem Kafkou, že bude lepší, když půjdu do klubu, kde budu hrát, že to je teď pro mě nejdůležitější, abych v mém věku hrál pravidelně. Dostal jsem možnost dál pokračovat v Nymburce, ale nakonec jsem si vybral Poděbrady, protože mě lákalo vykopat krajský přebor a dostat Poděbrady do divize, protože vím, že tým jako Poděbrady rozhodně kvalitou hráčů na divizi má. Proto je pro mě velké překvapení, že se nacházíme na jedenáctém místě.

Jako hodně mladý jste strávil několik sezon v Bohemians Praha. Jak na toto období vzpomínáte?

Na angažmá v Bohemians vzpomínám spíš negativně než pozitivně. Rád si vzpomenu na první půlrok, tam jsem se rozkoukával, jak to chodí na té nejvyšší úrovni a pomaličku sbíral zkušenosti s první dorosteneckou ligou a pomalu jsem se zapracovával do základní sestavy. Potom přišlo jaro a všechno se pokazilo. Hned prvním mistrák na jaře jsem si natrhl tříslo a měl jsem po sezoně. Nakonec se spadlo do druhé ligy a přišel nový trenér, se kterým jsem si nesedl. Byla to pro mě sezona utrpení, protože jsem poprvé zažil, že mě nebavily tréninky a navíc mi trenér nedával mnoho prostoru a přehlížel mě. Ale i tak se mi podařilo vstřelit docela dost gólů z pozice náhradníka. Zpětně na to koukám, že se z toho rozhodně dalo vytěžit víc, kdybych si nenatrhl to tříslo, ale s tím člověk už nic nenadělá.

Pak jste také na tři sezony zakotvil v divizní Ostré. Jaké to bylo angažmá z vašeho pohledu?

Měl jsem dvě možnosti – buďto pokračovat v Bohemians v juniorce nebo jít v osmnácti letech hrát dospělý fotbal v divizní Ostré. Asi rozhodlo to, že trenér Kafka měl o mě zájem a chtěl mi dát šanci a já se zase začal cítit chtěný. Proto jsem se rozhodl odejít z Bohemians. Dodneška se sám sebe ptám, jestli jsem udělal dobře, že jsem odešel z Bohemky. Angažmá v Ostré nezačalo zrovna nejlépe pro mě, protože jsem si hned na začátku sezony zlomil kotník v zápase v Kladně, takže jsem celý podzim promarodil se sádrou. Po sezoně odešel trenér Kafka a přišel trenér Jícha, takže se mi stala úplně stejná věc jako v Bohemians. Ale s trenérem Jíchou jsme si k sobe našli cestu a musím říct, že jsem pod ním zažil neskutečnou jízdu. Měli jsme kvalitní tým a trénovali jsme tvrdě, každý trénink se jelo na sto procent, proto mě mrzí, že to v Ostré skončilo jak to skončilo. Ale na Ostrou budu vždy vzpomínat v dobrém.

Amatérské soutěže byly kvůli pandemii koronaviru přerušeny. Jak jste se udržoval v kondici během dlouhé pauzy?

Jelikož mám hřiště hned za barákem, tak jsem přeskočil plot a trávil dost času na hřišti a v domácí posilovně.

Jak se těšíte zpět do fotbalového kolotoče?

Nemůžu se dočkat, až se rozjedou tréninky a hlavně zápasy, protože ta pauza byla už dost dlouhá. Myslím, že můžu za všechny fotbalisty říct, že jsme už všichni natěšeni, až se soutěže znova rozběhnou, protože nám to všem chybí.

Pokud situace dovolí, bude jarní část sezony asi hodně náročná a dlouhá, čeká vás hodně zápasů…

Sám jsem zvědav, jakým systémem se bude hrát. Ale důležité je, aby se znova hrálo, i kdyby se mělo hrát dvakrát v týdnu, tak budu radši, než aby se nehrálo vůbec.

Kamil Mareš

Bydliště: Pátek

Narozen: 1. prosince 1998

Zaměstnání: fitness trenér

Znamení: Střelec

Další oblíbené sporty: MMA

Oblíbené jídlo: maso a rýže

Oblíbené pití: voda

Oblíbený film: Pearl Harbor

Oblíbená hudba: od všeho něco