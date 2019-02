Nymbursko - Do konce letošní fotbalové sezony zbývá odehrát poslední dvě kola.

Ilustrační foto | Foto: Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

S O B O T A

Divize – skupina A: Příbram B – FK Litol (10.15), divize – skupina B: Union Čelákovice – Most B (10.15), I.A třída – skupina B: Bohemia Poděbrady – Sokol Zásmuky, I.B třída – skupina C: AFK Sadská – Trnavan Rožďalovice, Sport. sdružení Ostrá – FC Velim B, okresní přebor: Běrunice – Libice n. C., Loučeň – Dymokury, III. třída – skupina A: Hradištko – Kovanice, Třebestovice – Milovice B, Milčice – Straky, III. třída – skupina B: Velenice – Rožďalovice B, Jíkev – Všejany, Lipník – Křečkov, Hradčany – Městec Králové B, Bobnice – Kněžice, Vrbice – Budiměřice, IV. třída – skupina A: Sokoleč B – Vykáň, Stratov – Poříčany B, Přerov B – Kounice B, Chrást – Hořátev, IV. třída – skupina B: Chleby – Křinec B, Žitovlice – Seletice, Mcely – Hrubý Jeseník B, Kamenné Zboží – Košík, IV. třída – skupina C: Slovan Poděbrady B – Pátek B (10), Dlouhopolsko – Křečkov B, Sloveč – Odřepsy, Sány – Dymokury B.

N E D Ě L E

Divize – skupina C: FC Velim – Trutnov, I.A třída – skupina B: AFK Sokol Semice – Polaban Nymburk, I.B třída – skupina C: SK Poříčany – SK Sokoleč, Nové Dvory – AFK Milovice, Polaban Nymburk B – Slovan Lysá nad Labem, okresní přebor: Městec Králové – Krchleby, Kostelní Lhota – Semice B (14), Hrubý Jeseník – Pátek, Slovan Poděbrady – Přerov nad Labem, Kostomlaty – AFK Sadská B, III. třída – skupina A: Kounice – Všechlapy, Ostrá – AFK Nymburk (10.15), Litol B – Bříství, Předhradí – Bohemia Poděbrady B, III. třída – skupina B: Křinec – Opočnice, IV. třída – skupina A: Stará Lysá – Dvory, Kostelní Lhota B – Tatce, IV. třída – skupina B: Bobnice B – Netřebice (14), Všechlapy B – Straky B, IV. třída – skupina C: Běrunice B – Libice nad Cidlinou B (10.15), Opolany – Záhornice (vše 17 hodin)