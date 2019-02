Kam o víkendu na Nymbursku na fotbal

Nymbursko - Fotbalová příprava okresních celků hrajících divizi, krajský přebor a I.A třídu vrcholí. O víkendu mužstva sehrají své generálky, za týden už půjdou do boje o mistrovské body v jarních odvetách. Nedočkavci mohou vyrazit do Poděbrad, kde domácí Bohemia hostí Rychnov nad Jizerou a nebo do Lysé nad Labem, kde se Slovan střetne s Milovicemi.

Sobota 2. března:

Polaban Nymburk – FK Kolín (10 hodin, hřiště Kolín), Sportovní sdružení Ostrá – Brozany (11, UMT Brozany), Bohemia Poděbrady – Rychnov nad Jizerou (10.30, UMT Poděbrady), SK Poříčany – Průhonice (12, Újezd Praha 4), Čechie Vykáň – Motorlet Praha (10, UMT Motorlet Praha), Slovan Lysá nad Labem – AFK Milovice (10.30, Lysá nad Labem), Union Čelákovice – Kunice (14, Praha). Neděle 3. března:

AFK Sokol Semice – AFK Pečky (15, Semice).

