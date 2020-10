SOBOTA

Divize – skupina C: Velké Hamry – SK Poříčany (10.15), Trutnov – Polaban Nymburk (15), krajský přebor: Bohemia Poděbrady – Slovan Lysá nad Labem, I.A třída – skupina B: Union Čelákovice – Čáslav B (10.15), FC Mělník – Slovan Poděbrady (10.15), I.B třída – skupina B: AFK Milovice – Kosmonosy B, I.B třída – skupina C: TJ Jíkev – Vrdy (10.15), Liblice – AFK Sokol Semice, Bílé Podolí – SK Městec Králové, okresní přebor: Rožďalovice – Kostelní Lhota, Tatce – Přerov nad Labem, Třebestovice – Hrubý Jeseník, III. třída – skupina C: Všechlapy – Dymokury (10.15), Straky – Seletice, Budiměřice-Šlotava – Bobnice / Dvory, IV. třída – skupina A: Všechlapy B – Hradišťko (13), Bobnice / Dvory B – Lipník, Křečkov B – Bříství, IV. třída – skupina B: Netřebice – Záhornice, Košík – Všechlapy C.

NEDĚLE

I.A třída – skupina B: SK Sokoleč – Hlízov, I.B třída – skupina C: Pečky – TJ Pátek, Býchory – Sportovní sdružení Ostrá, okresní přebor: Kostomlaty nad Labem – Všejany, Vykáň – Loučeň, Polaban Nymburk B – Předhradí, Bohemia Poděbrady B – Kovanice, III. třída – skupina A: Semice B – Stará Lysá, Lysá nad Labem B – Chrást, Milovice B – Kamenné Zboží, Litol má volno, Poříčany B – Stratov, Sadská B – Kounice, III. třída – skupina B: Odřepsy – Opočnice, Běrunice – Sány / Opolany, Městec Králové B – Sokoleč B, Pátek B – Křečkov, Sloveč má volno, Libice nad Cidlinou – Slovan Poděbrady B, III. třída – skupina C: Křinec – Velenice, Mcely mají volno, Krchleby – Chleby, IV. třída – skupina A: Straky B – Milčice, Hořátev – Drahelice, IV. třída – skupina B: Dymokury B – Vrbice, Hrubý Jeseník B – Vestec, Sány / Opolany B – Žitovlice-Pojedy.

Pokud není uvedeno v závorce jinak, začínají zápasy v 16 hodin.