SK Poříčany – Viktoria Žižkov B (SO, 17 hodin, hřiště UMT Poděbrady), Bohemia Poděbrady – Lázně Bělohrad (PÁ, 19, UMT Poděbrady), Slovan Poděbrady – Slavoj Vrdy (SO, 13, Volárna), Polaban Nymburk – Kladno B (SO, 15, Kladno), Slovan Lysá nad Labem – Psáry (PÁ, 19, Praha), Union Čelákovice – AFK Milovice (SO, 14, Lipník)

Poříčany lákají zkušeného Davida Fikejze. Stále o kamaráda stojí

Kolínské týmy

Sparta Kolín má první mistrovský zápas odložený, SK Český Brod – Chomutov (mistrovské utkání divize SO, 10.15), FC Velim – Úvaly (SO, 14, Velim), Sokol Býchory – Uhlířské Janovice (NE, 12.30, Rataje)

Kutnohorské týmy

FK Čáslav – Benátky nad Jizerou (mistrovské utkání divize, NE, 14.30), Sparta Kutná Hora – Třemošnice (SO, 12.30, Třemošnice), Fotbal Hlízov – Přelouč (SO, 13, Přelouč), FK Čáslav B – Tis (SO, 18, UMT Kutná Horaí)