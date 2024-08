Podruhé za sebou bude hrát doma Bohemia Poděbrady s týmem z Kutnohorska, po čáslavské rezervě bude v sobotu hostit Hlízov. Do Čelákovic míří Rožďalovice, Ostrá přivítá rozjeté béčko Českého Brodu a nováček ze Suchdola se představí v Pátku. V neděli hrají doma Poříčany, které se budou chtít oklepat z debaklu v Čáslavi v souboji s nováčkem z Nespek. Na Polabanu se bude hrát okresní derby, do Nymburka zavítá Sokoleč. Městec Králové bude hostit Úvaly, Lysá další okresní celek z Jíkve a nováček z Křince rezervu Velimi.

SOBOTA

I.A třída – skupina B: Pšovka Mělník – Slovan Poděbrady, Bohemia Poděbrady – Hlízov

I.B třída – skupina C: Čelákovice – Rožďalovice (10.15), Ostrá – Český Brod B, Pátek – Suchdol, Paběnice - Semice

Okresní přebor: Vykáň – Sadská, Slovan Poděbrady B – Milovice, Všejany/Loučeň – Polaban Nymburk B, Litol – Hrubý Jeseník

III. třída – skupina A: Budiměřice – Sány/Opolany, Dymokury - Hořátev

III. třída – skupina B: Kněžice – Kovanice, Třebestovice – Libice nad Cidlinou, Sloveč - Bříství

IV. třída – skupina A: Lysá nad Labem B – Stratov B (10.15), Kamenné Zboží – Kounice

IV. třída – skupina B: Záhornice – Křečkov B, Netřebice/Pátek C – Vestec

IV. třída – skupina C: Rožďalovice C – Straky B (10.15), Mcely – Křinec B, Seletice – Chleby, Žitovlice-Pojedy – Kostelní Lhota B

NEDĚLE

Krajský přebor: Poříčany - Nespeky

I.A třída – skupina B: Městec Králové – Úvaly, Polaban Nymburk – Sokoleč

I.B třída – skupina C: Lysá nad Labem – Jíkev, Křinec – Velim B

Okresní přebor: Sokoleč B – Přerov nad Labem, Kostelní Lhota – Krchleby, Bohemia Poděbrady B - Straky

III. třída – skupina A: Ostrá B – Tatce (10.15), Hrubý Jeseník B – Opočnice/Běrunice, Velenice – Stratov, Pátek B – Městec Králové B, Křečkov - Předhradí

III. třída – skupina B: Poříčany B mají volno, Kostomlaty nad Labem – Rožďalovice B, Semice B – Milčice, Odřepsy – Milovice B

IV. třída – skupina A: Dvory – Hradištko, Drahelice – Chrást, Litol B – Předměřice/Stará Lysá B

IV. třída – skupina B: Všechlapy – Budiměřice B, Bobnice – Slovan Poděbrady C, Sány/Opolany B - Vrbice

IV. třída – skupina C: Košík – Struhy B

Pokud není uvedeno v závorce jinak, začínají zápasy v 17 hodin.