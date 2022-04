Divize – skupina C: Poříčany – Letohrad (13)

Krajský přebor: Klíčany – Lysá nad Labem (10.15), Polaban Nymburk – Povltavská FA B (11), Velim – Bohemia Poděbrady

III. třída – skupina A o postup: Křečkov – Poříčany B (10.15)

SOBOTA

I.A třída – skupina B: Hlízov – Slovan Poděbrady,

I.B třída – skupina C: Pátek – Milovice, Sadská – Rožďalovice,

Okresní přebor: Všejany – Kostelní Lhota, Hrubý Jeseník – Třebestovice, Loučeň – Vykáň, Tatce – Městec Králové B

III. třída – skupina A o postup: Ostrá B – Sloveč (10.15)

III. třída – skupina B o postup: Litol – Straky, Velenice – Odřepsy, Všechlapy – Hořátev, Opočnice - Křinec

III. třída – skupina C o udržení: Chrást – Milčice, Kovanice - Běrunice

III. třída – skupina D o udržení: Kamenné Zboží – Kounice, Slovan Poděbrady B - Dymokury

IV. třída – skupina A o postup: Struhy B – Chleby, Žitovlice-Pojedy – Sány/Opolany B, Košík – Litol B, Stará Lysá má volno

IV. třída – skupina B o umístění: Hradišťko – Netřebice, Seletice mají volno.

Jan Loskot: Bez provokací a keců by to nešlo. V zápase to člověk bere