Víkendové menu fotbalových soutěží nabízí z pohledu okresních celků spoustu zajímavých střetnutí. Stačí si jen vybrat to pravé utkání, které vás zaujme. A že je z čeho vybírat.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Předhradí - Loučeň | Video: Deník/Vladimír Malinovský

V sobotu hostí poděbradská Bohemia soupeře z Dolního Bousova. V zápase I.A třídy půjde o třetí příčku tabulky a také o udržení se s prvními dvěma celky soutěže. V neděli hostí ve stejné soutěži Polaban Nymburk tým Rejšic. Záchranářský souboj slibuje velké drama. Pokud by uspěli hosté, dotáhli by se na nymburský celek na pouhý bod. Do Sokolče pak přijede k regionálnímu derby krajského přeboru zachraňující se Kutná Hora.

SOBOTA

I.A třída – skupina B: Bohemia Poděbrady – Dolnobousovský SK

I.B třída – skupina B: Čelákovice – Obříství (10.15)

I.B třída – skupina C: Rožďalovice – Paběnice, Pátek – Velim B

Okresní přebor: Krchleby – Loučeň, Straky – Milovice, Sokoleč B – Polaban Nymburk B

III. třída – skupina A: Kovanice – Milovice B, Tatce – Poříčany B, Třebestovice – Všechlapy

III. třída – skupina B: Sloveč – Opočnice/Běrunice, Kněžice - Velenice, Chleby - Dymokury

IV. třída – skupina A: Kamenné Zboží – Stratov B

IV. třída – skupina B: Netřebice/Pátek C – Rožďalovice B, Hrubý Jeseník B – Křinec B, Seletice – Sány/Opolany B, Mcely – Křečkov B, Záhornice – Košík, Žitovlice-Pojedy – Budiuměřice-Šlotava B

NEDĚLE

Krajský přebor: Poříčany – Chlumec, Sokoleč – Kutná Hora

I.A třída – skupina B: Polaban Nymburk – Rejšice, Lysá nad Labem – Slovan Poděbrady

I.B třída – skupina C: Plaňany – Jíkev, Vykáň – Semice, Městec Králové – Sadská, Jestřabí Lhota - Ostrá

Okresní přebor: Bohemia Poděbrady B – Hrubý Jeseník, Křinec – Všejany, Kostomlaty nad Labem – Předhradí, Přerov nad Labem - Litol

III. třída – skupina A: Semice B – Kostelní Lhota, Hořátev – Stratov, Bobnice/Dvory – Sadská B, Bříství - Milčice

III. třída – skupina B: Odřepsy – Pátek B, Budiměřice-Šlotava – Městec Králové B, Křečkov – Sány/Opolany, Slovan Poděbrady B – Libice nad Cidlinou

IV. třída – skupina A: Bobnice/Dvory B – Ostrá B, Všechlapy B – Hradištko, Chrást má volno, Straky B – Lysá nad Labem B, Drahelice – Struhy B, Kounice – Předměřice/Stará Lysá B, Litol B – Kostelní Lhota B

IV. třída – skupina B: Vrbice - Vestec

Pokud není uvedeno v závorce jinak, začínají zápasy v 16.30 hodin, okresní soutěže začnou v 17 hodin.