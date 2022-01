Jiří Kabyl měl přijmout úplatek během sezony 2019/2020, kdy působil jako delegát utkání mezi Vyšehradem a Sokolovem. Zápas ovlivnilo rozhodnutí pomezního sudího Petra Klupáka, který odmával postavení mimo hru, po němž neplatila regulérní branka hostí. Vyšehrad nakonec zvítězil 2:1.

Později se navíc objevily záběry, na kterých Kabyl od hlavního sudího Jiří Houdka převzal obálku, v níž měl být údajný úplatek. Případem se zabývala etická komise, řízení však bylo pozastaveno. Kabyl vystoupil z FAČR a nemůže být komisí dál vyšetřován. Stejně tak se ale nemůže účastnit ani soutěžních zápasů v jakékoliv funkci.

To znamená výrazné problémy pro divizní Poříčany. Právě v nich totiž Kabyl ještě na podzim působil jako trenér. „Zatím vůbec nevím, jak to bude. Řešíme to. Pan Kabyl zatím dělá přípravu s vedoucím mužstva Petrem Stárkem,“ uvedl předseda klubu Jiří Koula. „Už jsme to samozřejmě řešili, ale máme ještě sezení příští týden,“ doplnil.

Samotný Kabyl už v minulosti podobnou situaci zažil. V jedné soutěži působil jako trenér Libiše i jako rozhodčí. Protože funkci týmového lodivoda nemohl oficiálně vykonávat, koučoval své svěřence alespoň z publika. „I tahle varianta je ve hře, ale spíš bychom chtěli přivést trenéra, který bude na lavičce. Hledáme náhradu,“ prozradil Koula.

Poříčanští fotbalisté se v rámci zimní přípravy poprvé sešli v úterý a zatím je v této fázi sezony dál povede Kabyl spolu s vedoucím mužstva Stárkem. „Pořád je vedený jako trenér Poříčan, ale nemůže tak být vedený dál do mistrovských zápasů,“ upřesnil Koula.

Poříčany s Kabylem na lavičce uhrály po podzimní části deváté místo v Divizi C. V extrémně našlapané tabulce ale ztrácí na třetí místo jen pět bodů. „Jsme spokojení, že jsme uhráli nějaké body a držíme se ve středu tabulky. Nějaké domácí zápasy se ale mohly zvládnout lépe. Pak bychom mohli hrát klidně o třetí místo,“ vrací se k podzimu předseda klubu. „Cílem je na jaře hrát zase střed tabulky, abychom nemuseli hrát o záchranu,“ dodává.

Otázkou tak už zůstává jen to, kdo povede Poříčany do jarních divizních bojů místo dosavadního trenéra.