Je pravdou, že odešlo už i těch pár přespolních hráčů, co zde působilo. To pouze urychlilo transformaci týmu, který dnes tvoří pouze poděbradští hráči, případně ti z opravdu nejbližšího okolí. Z těch odchodů se nikdo v klubu nevěšel. Máme další hráče, kteří si zasloužili dostat více herního prostoru.

Mnoho fanoušků vám nevěřilo, dosažených osmadvacet bodů je jistě velkým překvapením. Věřili jste vy sami, že můžete dosáhnout tolika bodů?

Nejsme žádní experti ze studia, abychom si dělali prognózy a analýzy, kde chceme být nebo kde nechceme. V kabině víme, že můžeme porazit kohokoliv a vždycky hrajeme na vítězství. Máme v průměru skoro tři vstřelené branky na zápas a jako jediní v soutěži porazili jinak suverénní Poříčí. Zároveň vybuchli pět nula v Mělníku. Sledujeme fakta.

Navíc k týmu přišel trenér Pavel Vajgl, který nevydržel ani půlku podzimu. Jak jste vnímali tuto změnu?

Trenér Vajgl přinesl do týmu zcela jiný pohled na fotbal, který měl svá specifika. Otázkou bylo, zda-li je tento přístup dlouhodobě udržitelný ve prospěch rozvoje hráčů a klubu. Kabina je zvyklá absorbovat změny a ani zde to nebylo výjimkou.

Mužstvo pak vedla „rada starších“ a především Tomáš Kubánek. Všechno si sedlo tak, jak mělo?

Tomáš Kubánek zná do detailu fungování klubu a jeho DNA. To mu umožňuje pracovat s velkým přesahem napříč klubem. Do mužstva chce aplikovat pokročilý herní systém s nejmodernějšími fotbalovými prvky. Hráči si toho jsou dobře vědomi a jeho přínos na tomto poli oceňují. Je to ale proces, který se vyvíjí a bude vyvíjet. Věřím, že jsme na správné cestě.

Všechno zlé je pro něco dobré, říká se. Vám odešli zkušení borci a šanci v Bohemii dostala řada mladíků. To pro vás je jistě velké pozitivum směrem do budoucna…

Není to jenom o budoucnosti, ale už i o současnosti. Je skvělé, že máme možnost na hřiště poslat náctileté hráče, kteří se na hřišti neztratí a zároveň se raketově zlepšují. Tady má nezastupitelnou roli naše mládežnická akademie a její trenéři.

Střelecky se dařilo Martínkovi, který dal třináct gólů a Novákovi (10). Jsou oni dva hlavními tahouny ofenzivy? Dali více než polovinu vašich branek…

Na papíře to tak může vypadat. Za většinou těch branek stojí kolektivní a nezištné pojetí naší útočné fáze, kde opravdu nerozhoduje, kdo branku vstřelí. Na druhou stranu vyspělost a vzájemná synergie všech našich útočníků je neoddiskutovatelná.

K nim se přidal i novic Kalina, který přišel před sezonou z Pátku. Zaznamenal osm přesných zásahů.

U Kaliny je to jednoduché - stačí se podívat na jeho statistiky, které mluví za vše. Přinesl do naší hry něco, co nám doposud chybělo a tohle je důsledek. Ostatně to samé platí i pro Králíka a Hoznauera, u kterých sice ta čísla nejsou na první pohled tak zřetelná, ale jejich příspěvky a dopad na hru významný.

Bude se v zimní přestávce výrazně měnit váš kádr?

Přál bych si, aby ne, ale vyloučit se to samozřejmě nedá. I s vědomím, jak funguje regionální fotbalová pseudoekonomika. Nedosáhli jsme ještě výkonnostního stropu a osobně jsem velmi zvědavý, kam až sahají možnosti nynějšího mužstva.